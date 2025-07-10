快訊／台中5口命案「家屬點頭願解剖」　遺體冒雨急送解剖中心

記者許權毅／台中報導

台中5口命案為了追查王家死因，原定今日抽血送驗，釐清5人體內有無毒藥物。但據了解，經溝通後家屬願意解剖，今日10點半開始，由台中地檢署檢察官汪思翰會同法醫師進行解剖。王家遺體原先冰存東海殯儀館，一早禮儀人員冒著大雨，趕緊將遺體接送往崇德殯儀館相驗解剖中心，王家五口均會在今日完成解剖。

▲台中五口命案，因家屬同意，檢警今早進行解剖。（圖／記者許權毅攝）



王家5口本來就排定今日要火化，疑似因檢方要補齊抽血流程，緊急喊卡，告別式、火化時程延後。但據了解，王家女婿等親友，昨天同意檢警進行解剖，進一步釐清死因，今早緊急將遺體送至崇德殯儀館法醫相驗解剖中心。

▲▼王家五口遺體今早緊急送往崇德殯儀館內的相驗解剖中心。（圖／記者許權毅攝）



本案發生在2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

據了解，王家5口，大女兒跟王母疑似先被代購黃金吸引，王父在中後期才得知此事，王家二女兒一度想報警，卻被母姊阻止，王家兒子疑似了解不多，也一同共赴黃泉。加上王家二女兒有結婚，王父沒有獨自留書信，是否有加工輕生？也是案件重點之一。

▲今日預計完成王家五口遺體解剖。（圖／記者許權毅攝）



檢方強調，外界關注死者生前有無受到討債恐嚇、是否遭受毒害身亡；或是還有沒有其他共犯，專案小組亦已全力投入、一一查證，縝密偵辦，務求釐清真相，以告慰死者及家屬。關於部分媒體質疑，專案小組有輕縱詐嫌之報導，檢方絕對依法查辦、從嚴訴追。

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