　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中5口命案「家屬點頭願解剖」　遺體冒雨急送解剖中心

記者許權毅／台中報導

台中5口命案為了追查王家死因，原定今日抽血送驗，釐清5人體內有無毒藥物。但據了解，經溝通後家屬願意解剖，今日10點半開始，由台中地檢署檢察官汪思翰會同法醫師進行解剖。王家遺體原先冰存東海殯儀館，一早禮儀人員冒著大雨，趕緊將遺體接送往崇德殯儀館相驗解剖中心，王家五口均會在今日完成解剖。

▲▼台中五口,汪思翰,解剖。（圖／記者許權毅攝）

▲台中五口命案，因家屬同意，檢警今早進行解剖。（圖／記者許權毅攝）

王家5口本來就排定今日要火化，疑似因檢方要補齊抽血流程，緊急喊卡，告別式、火化時程延後。但據了解，王家女婿等親友，昨天同意檢警進行解剖，進一步釐清死因，今早緊急將遺體送至崇德殯儀館法醫相驗解剖中心。

▲▼台中五口,汪思翰,解剖。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王家五口遺體今早緊急送往崇德殯儀館內的相驗解剖中心。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中五口,汪思翰,解剖。（圖／記者許權毅攝）

本案發生在2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

據了解，王家5口，大女兒跟王母疑似先被代購黃金吸引，王父在中後期才得知此事，王家二女兒一度想報警，卻被母姊阻止，王家兒子疑似了解不多，也一同共赴黃泉。加上王家二女兒有結婚，王父沒有獨自留書信，是否有加工輕生？也是案件重點之一。

▲▼台中五口,汪思翰,解剖。（圖／記者許權毅攝）

▲今日預計完成王家五口遺體解剖。（圖／記者許權毅攝）

檢方強調，外界關注死者生前有無受到討債恐嚇、是否遭受毒害身亡；或是還有沒有其他共犯，專案小組亦已全力投入、一一查證，縝密偵辦，務求釐清真相，以告慰死者及家屬。關於部分媒體質疑，專案小組有輕縱詐嫌之報導，檢方絕對依法查辦、從嚴訴追。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈慶京將交保！　金額至少上億
快訊／某國中棒球隊國3翻車　8學生教練送醫
鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判
震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有　48年來罕見規
長庚醫泛舟溺斃！遭酸「自找的」　家屬悲痛發聲明
網嗆經濟部光電板未回收！　旭東5聲明打臉：是「走道板」
快訊／艋舺19歲男陳屍竹聯幫據點！主嫌落網　再逮4名未成年
上百民眾受困！　糧食剩7天…大武村長拍片求救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5歲兒賴床不肯刷牙上學！媽狂揍屁股打到瘀青挨告...無罪原因曝

認識半個月「感覺她還不錯」　桃園男交出1物慘賠53.8萬元

快訊／去台東比賽！嘉義某國中棒球隊國3翻車　8學生教練送醫

淡大澳洲男被女友下老鼠藥險死　申請180萬被害補償結局曝

收押逾10月沈慶京病重將交保　金額至少上億+數倍金額人保

美魔女電波拉皮突意識不清暴斃　竟是名醫「麻醉過量」害死她

去年9月就搭上線！五口命案與王姊互動　「害命團購主」貼文曝

快訊／艋舺19歲男陳屍竹聯幫據點！主嫌三重落網　再逮4名未成年

LINE殭屍帳號洗法曝光　柬魔頭隔空操作台灣5成詐騙案

襲臀護理師遭控性騷擾！淫醫：我心如明月　法官打臉判刑4月

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

花蓮搜救犬Wilson「往巨石間猛鑽」示意有人　初出任務就建功

5歲兒賴床不肯刷牙上學！媽狂揍屁股打到瘀青挨告...無罪原因曝

認識半個月「感覺她還不錯」　桃園男交出1物慘賠53.8萬元

快訊／去台東比賽！嘉義某國中棒球隊國3翻車　8學生教練送醫

淡大澳洲男被女友下老鼠藥險死　申請180萬被害補償結局曝

收押逾10月沈慶京病重將交保　金額至少上億+數倍金額人保

美魔女電波拉皮突意識不清暴斃　竟是名醫「麻醉過量」害死她

去年9月就搭上線！五口命案與王姊互動　「害命團購主」貼文曝

快訊／艋舺19歲男陳屍竹聯幫據點！主嫌三重落網　再逮4名未成年

LINE殭屍帳號洗法曝光　柬魔頭隔空操作台灣5成詐騙案

襲臀護理師遭控性騷擾！淫醫：我心如明月　法官打臉判刑4月

「從沒咬過人」比特犬突攻擊1歲女童　媽拼命阻止仍目睹女兒亡

踢爆數發部「雙憑證機制」成騙局　葛如鈞：台灣資安淪國際級笑話

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」！委屈：就沒有性行為

密集恐懼症注意！遊客餵鯰魚「數百條張嘴」搶食　震驚千萬人

5歲兒賴床不肯刷牙上學！媽狂揍屁股打到瘀青挨告...無罪原因曝

朱立倫喊增普發1萬不擋院版特別條例　行政院：恐需舉債要審慎考量

認識半個月「感覺她還不錯」　桃園男交出1物慘賠53.8萬元

家暴殺妻美女主播揭「受暴為何不走」！曝真實困境：連我都不知怎麼辦

黃鐙輝放棄台積電工程師闖蕩演藝圈！　後悔「不知賺那麼多」真實心聲曝

實測隔熱紙貼玻璃「透光率70%剩60%」　民團批：納管打假球

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

社會熱門新聞

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

高雄幼兒園涉虐　女童：媽媽妳會保護我嗎

仙塔律師「事務所招牌」被移除　買不下整層律師樓了

「仙塔律師」黑化史曝光！　切割空軍男友但還收禮物

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

基隆男開心迎娶越南某！來台4天就失聯　2年無音訊心死訴離婚

新北男疑遭活活打死　陳屍萬華民宅2樓「身份曝光」

更多熱門

相關新聞

即／19歲男陳屍竹聯幫據點　再逮4名未成年

即／19歲男陳屍竹聯幫據點　再逮4名未成年

北市萬華區艋舺大道昨(9日)下午驚傳命案！一名19歲鄭姓男子倒在民宅2樓的地板，已明顯死亡，現場還有名16歲H姓少年昏頭大睡，警方認為還有共犯，持續追緝下，稍早再將人在三重的主嫌與4名少年拘提到案。

七期千億開發量齊發創史上最高峰　豐邑400億雙塔案吸睛

七期千億開發量齊發創史上最高峰　豐邑400億雙塔案吸睛

台中大雨人孔蓋浮起！駕駛撞上「90度側翻」

台中大雨人孔蓋浮起！駕駛撞上「90度側翻」

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

30年前台中房價表曝光　3區單價破10萬「比3大屯區貴」

30年前台中房價表曝光　3區單價破10萬「比3大屯區貴」

關鍵字：

台中五口王家死亡命案

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

台灣首款油電動力125機車開賣

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

游泳教練太帥！媽媽們搶送小孩上課

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

「千年一遇美少女」橋本環奈被爆要結婚了

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面