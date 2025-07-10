豬仔變邪教詐團首領！　「紅布封眼虎爺」海撈22億

▲新北市刑警大隊近日發起「截電行動」，共逮捕158名犯嫌，全台財損逾109億元。（圖／CTWANT提供，下同）

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台中市豐原區5口命案引發社會譁然，凸顯詐騙已是國安問題，嚴重危害國人生命和財產安全，新北市刑警大隊日前破獲邪教式詐團案，主嫌林姓男子設立「鉑曜國際」公司，大量收購泰國和台灣的SIM卡，再海量生成LINE帳號以訛詐被害人，3個月間海撈22億元，林嫌為讓神明幫他招財進寶，還在機房內供奉紅布蒙眼的「虎爺」，更在公司內設立功德箱，強迫幫眾不樂之捐，警方近日攻破該集團，全案依法送辦。

據了解，主嫌林姓男子年僅20多歲，卻擁有「資深」的詐騙經歷，他是早期「豬仔」中的一員，但為了謀取不義之財，不惜向上討好、向下壓榨，在當地如魚得水，深獲上層信任。

約3年前，林男獲准返台，隨即仿照境外經驗將詐騙模式「本土化」，在北、中、南多地成立機房，並搖身一變成為「卡商」，大量收購台、泰兩地的SIM卡，用以生成LINE帳號，成立假的「諧永官方客服」搭配話術腳本大量詐騙，3個月內共有386位被害人上鉤，不法獲利高達22億6251萬元。

而林男知道自己正從事非法行為，竟想要得到上天庇佑，他在機房內供奉在民間信仰中能「咬錢」、驅邪避煞的虎爺，更以紅布封住虎爺的眼睛，希望神明能為他招財進寶、開闢財源，而他大半生都與詐騙為伍，為了避免被自己人騙，還設下種種關卡考驗其成員的忠誠度。

▲林姓男子組成的詐騙集團為了考驗車手，還會設立功德箱，並以假黃金和假鈔測試其忠誠度。

警方調查，林男要求「同事們」上班時得精神喊話，設下每天詐騙金額的目標或預計生成的LINE帳號數量，更在辦公室設置「功德箱」，成員們每天都得固定捐獻，倘若當日目標沒有達成還得罰款，手法猶如邪教組織，展現高度組織化與精神操控。

而林男集團將詐騙行為層層分工，當「卡商」之外，還負責「控房」，指派車手與被害人碰面，林男為了避免被黑吃黑，車手剛加入時，還會指派他們去收取假鈔和假黃金做為測試，確認他們沒有見錢眼開，將收的款項如實繳回後才放心「收編」。

該集團對外以投資股票矇騙被害人，對內則向車手稱是要向投資人收取投資款，甚至有大學生誤以為自己真的是在從事理財專員，直接將收據、工作證的犯罪證明放在墊板內並夾在手上，直到落網才知道自己竟是車手，嚇得幾乎腿軟。

新北市刑警大隊偵一隊經過連日調查後，日前見時機成熟發起攻堅，在新北市、桃園市、高雄市及屏東縣等地逮捕林男與其同夥共17人，訊後依詐欺罪嫌送辦，當中8人被羈押禁見，其餘嫌犯則是交保候傳。

▲新北刑大偵一隊隊長蔡志惟日前帶著同仁北中南攻堅，瓦解林男的詐騙集團，該集團3個月的不法獲利竟高達22億元。

偵一隊長蔡志惟提醒，股票正當投資不會要求面交款項，或是將錢打進私人帳戶，民眾如在投資過程中察覺有異，可撥打165專線向警方確認，也呼籲詐騙集團不要以身試法，警方將持續強力查緝，展現打擊犯罪決心。

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