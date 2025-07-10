刑事局緝毒悍將爆收賄50萬交保　「雙手合十」快閃

▲刑事局第八大隊長徐宏杰（右），驚爆涉嫌收賄與洩密給魯姓業者遭搜索約談，複訊後50萬交保。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

有「緝毒悍將」之稱的刑事局南部打擊犯罪中心第八大隊大隊長徐宏杰，驚爆涉嫌收賄與洩密，士林地檢署9日指揮法務部調查局台南市調查處、警政署政風室與刑事局督訓科，兵分多路搜索徐住處與辦公室，並同步傳喚1名證人說明。經檢方漏夜複訊，10日凌晨徐宏杰以50萬元交保，另名被告魯姓業者則以10萬元交保。

據了解，徐宏杰涉嫌在2022年擔任刑事局偵查第三大隊副大隊長期間，利用職務之便洩露執法資訊，並不當收受特定業者賄賂。檢方掌握金流異常，並調閱通聯紀錄追查細節，案情尚待進一步釐清。

現年48歲的徐宏杰，為警大第68期畢業，官拜三線一星，警界資歷完整。其生涯多在南部歷練，曾任高雄市三民一分局偵查隊長、保三總隊刑警大隊長、嘉義縣刑警大隊長等要職，熟稔南部幫派與毒品網絡；2022年2月調任刑事局偵三大隊副大隊長，並兼任毒品查緝中心執行秘書，主導全國毒品查緝工作，2023年更火速升任八大隊長，成為刑事局最年輕的大隊長，升遷之快曾在警界引發議論。

知情人士透露，徐私下個性豪邁，交際範圍廣泛，平時不拘小節，也有貪杯習慣，此次遭爆涉貪，並非毫無預警。

對此，刑事局發布聲明表示，士林地檢署指揮調查單位調查徐姓同仁，本局全力配合。並強調對員警違法（紀）行為絕不包庇，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的原則，若查證屬實，必定嚴懲不貸。

10日凌晨2時許，徐宏杰獲交保與律師走出地檢署，面對媒體追問不發一語，僅雙手合十、輕聲說了句「謝謝」，旋即快步離去。先行交保的魯姓業者則受訪喊冤，強調「很委屈，很冤枉，我跟徐宏杰只是朋友而已」。