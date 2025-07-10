桃園婦幼健康政策獲全國績優　張善政：持續打造友善育兒之都

▲桃園婦幼健康政策榮獲全國績優。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政9日於市政會議，接受婦幼發展局呈獻榮獲衛生福利部「113年地方衛生機關業務考評作業計畫」婦幼健康促進考核項目績優獎項。張市長表示，婦幼局自成立以來已逾一年半，期間積極推動多項創新且具前瞻性的婦幼友善政策，成果豐碩，不僅創下多項全臺首例，也成為其他縣市爭相仿效的對象。

張善政感謝婦幼局全體同仁從草創之初就全力以赴、默默耕耘，並期許團隊未來持續精進，為桃園婦幼打造更完整且溫暖的照護體系。

尤其是，婦幼局此次榮獲「新生兒聽力篩檢及學齡前兒童視力管理」績優獎第一組第一名，以及「身心障礙及新住民孕婦生育指導」績優獎第一組第二名，實屬不易，足見婦幼局對婦幼健康的投入與用心，聯合社會局、教育局及衛生局等機關，共同合作落實促進婦幼健康的市政服務，持續將桃園打造成友善育兒之都。

市府婦幼局表示，市府近年來積極推動許多婦幼友善服務，展現多項創新作為，如113年起優化「孕產婦心理健康支持服務計畫」，透過全面性心理篩檢、專業介入與跨域合作，建構溫暖有韌性的支持網絡；114年更推出「孕產婦全方位守護計畫」及成立「孕產婦關懷中心」與全國首間「婦幼衛生所」，整合衛政、社政資源，強化本市對孕產婦的照護品質，打造即時、溫暖的照護體系，也守護準媽媽及媽媽們的身心健康。