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下機領行李不用苦等！專家教「1招」優先拿到：免花錢又超快

不少人都有下機後在行李轉盤苦等行李的經驗。（圖／達志／美聯社）

▲旅遊業者分享表示，只需一個小動作，就有機會讓行李優先被搬出來。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

暑假是出國旺季，搭機時不少人下機後都有在行李轉盤苦等行李的經驗。近日就有一名旅遊專家透露一個免費且能快速領到行李的小技巧，只要在航空公司櫃台辦理報到手續時，請地勤人員在託運行李上貼「易碎品」標籤，就可以更快拿行李。

根據《每日郵報》報導，英國專業司機服務公司「SCS Chauffeurs」的商務總監戴蒙（Hadleigh Diamond）指出，如果你站在行李轉盤等30分鐘，看著別人的行李一件件出現，這個「易碎貼紙」的技巧真的能改變一切，而且往往有效。

戴蒙表示，客戶經常告訴他們，一次旅程是愉快還是有壓力，往往就在等行李時上分出高下，而這技巧是他們從地勤人員和旅客那聽說的，「你不需要撒謊或特別解釋——只要在辦理登機時，禮貌地請地勤人員幫你在行李上貼上一張『易碎品』貼紙即可。」戴蒙指出，雖然不能百分百保證比較快，大多數時候，行李會是最早一批被送出來的。

報導稱，因為「易碎品」行李通常會在最後被裝入飛機貨艙，自然也會在到達時最先被卸下。當然最省時的方法，還是只帶手提行李。

《布里斯托爾郵報》報導，地勤人員休托（Thomas Lo Sciuto）表示，部分航空公司有提供「優先處理行李服務」，但要額外收費，多數旅客也不願意多花錢。

休托說，如果旅客越早報到就越快上貨艙，而下飛機行李會是最後一個被卸下的，反觀那些最後一刻才辦登機的旅客，在飛到目的地，很大的機率最先拿到行李。

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