超巨大「舒潔拉拉」萌翻　快衝小七搶限定款

▲「舒潔拉拉」超萌放大出現在全新包裝上，只在7-ELEVEN限定登場。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

一提到衛生紙，你最先想到什麼？對許多人來說腦海中浮現的，就是呆萌度破表、在紙堆裡撒嬌打滾的「舒潔拉拉」！這隻衛生紙界的國民萌寵，最近悄悄讓超商吹起一股「萌」味，不少人發現從小看到大的熟面孔被「放大」了，忍不住驚呼：「天啊，這也太可愛了吧！」超巨大經典拉拉出現在舒潔 棉柔厚韌三層抽取衛生紙的全新包裝上，還是7-ELEVEN獨家限定，吸引一票人搶著到門市入手，甚至捨不得拆封使用。

衛生紙是家家戶戶最樸實的存在，總是被收進櫃子或角落，但舒潔這次直接將經典的拉拉以超巨大的吸睛姿態亮相，讓衛生紙變成C位主角，無論擺在客廳茶几、公司辦公桌，或是車上，都能為空間增添可愛氛圍，每次瞥見超萌拉拉，都像被注入一點溫柔、心情被撫慰了，衛生紙買回家不只是實用，也為生活帶來小確幸和視覺上的愉悅。

▲可愛又好用的衛生紙，每次看到都心情大好。

不只「萌」得徹底，舒潔 棉柔厚韌三層抽取衛生紙採用全新水波壓紋設計，能輕鬆帶起髒污，一擦即淨，紙質柔韌不易破，吸收力再強化，不管是擦手、清潔桌面，都能一紙搞定；尤其如廁使用時，真實三層厚度不怕透手，擦屁屁不尷尬，加上舒潔一貫的棉柔觸感，溫和不刺激，用得安心、擦得舒心。使用上也無負擔，100%原生紙漿與黃金配比，不易起屑、快速分解，使用後可直接沖入馬桶，既環保又省事，清潔更便利。

▲▼不只包裝療癒，衛生紙本身也升級再進化，讓你用得安心、擦得舒心。

這個夏天，就讓經典「舒潔拉拉」療癒你的生活每一天！全新包裝的舒潔 棉柔厚韌三層抽取衛生紙，可愛又好用，現在已於全台7-ELEVEN獨家限定上市，並祭出超值優惠：兩串特價199元，此外，7月9日至8月5日活動期間，凡使用超商代收服務（如繳費、領取包裹），還可用15元銅板價加購一包。機會難得，快到門市把這份萌萌的好心情帶回家！