　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨最猛時刻到！20縣市「豪大雨特報」灌到明天　1地雨量恐飆600mm

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／台北報導

受低壓帶與西南風夾擊影響，全台進入劇烈降雨期，中央氣象署今（9日）晚間對全台20縣市發布豪雨、大豪雨特報，其中苗栗、南投、高雄山區與屏東山區已達大豪雨標準。為應對強降雨威脅，氣象署下午5時也首度啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」機制，預估今晚至明（10日）日白天為最劇烈降雨時段，南部山區單日雨量恐飆破600毫米，平地也可能超過500毫米，需嚴防致災性強降雨。

氣象署晚間在記者會指出，目前降雨可分為兩大系統，其一是從金門延伸至北部的對流帶，雖已逐漸南移，仍持續影響中北部地區；另一為西南風挾帶水氣，在南部山區形成強降雨，並逐步擴大至平地。今晚起至清晨，南部與金門地區將面臨大豪雨威脅，北部與宜花地區雨勢則有趨緩趨勢，中午後則須留意午後雷陣雨帶來的局部強降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

根據氣象署發布最新24小時雨量預估，高雄、屏東山區可達400至600毫米，南部平地與南投則落在300至500毫米，台中與苗栗也可能逼近400毫米。目前全台82個測站雨量突破200毫米，其中南投集集、水里與苗栗後龍更已突破300毫米。氣象粉專「台灣颱風論壇」也警示，海峽中部強烈雷雨帶長時間滯留，中台灣將持續受到暴雨襲擊。

中央氣象署晚間針對20縣市發布豪雨、大豪雨特報，包括苗栗、南投、高雄山區、屏東山區達大豪雨標準，另有11縣市為豪雨等級，並針對台中、南投發布2級淹水警戒。適逢大潮期間，氣象署提醒沿海與低窪地區民眾提高警覺，慎防積淹水、山洪暴發、土石流與坍方災情。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署）

各地方政府也陸續宣布停班停課，高雄市的桃源、六龜、那瑪夏、茂林與甲仙5區，屏東縣的霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州9原鄉，以及台南的新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等12區，明（10日）均停止上班上課，籲請民眾避免非必要外出。

氣象署預估，周五低壓帶仍在台灣上空，水氣雖略減但中南部仍有大雨機會；周末起太平洋高壓增強，天氣有望轉趨穩定，不過下周一至三水氣再度增多，全台仍可能面臨午後雷陣雨與局部性強降雨，建議民眾持續關注官方氣象預報與防災訊息。

▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

大豪雨地區

南投縣、屏東縣、高雄市、苗栗縣

豪雨地區

新竹市、高雄市、雲林縣、彰化縣、屏東縣、台南市、台東縣、新竹縣、台中市、嘉義市、嘉義縣

大雨地區

金門縣、連江縣、新北市、台東縣、台北市、基隆市、花蓮縣、桃園市

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20縣市「豪大雨特報」灌到明天　1地雨量恐飆600mm
購屋族注意！房貸成數下修、利率飆高　銀行偏愛一類人放款
大雨人孔蓋浮起！轎車撞上「90度側翻」
新莊驚傳墜樓！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　命理師曝「王爺慈悲顯靈」：化解更大災難

雨最猛時刻到！20縣市「豪大雨特報」灌到明天　1地雨量恐飆600mm

剩2天考試！苗栗建台高中「分科測驗集體報錯」：責怪對幫助不大

全台進入劇烈降雨期！「大豪雨等級」2天猛炸這地區　周末天氣曝

LIVE／豪雨彈炸全台！氣象署今年首啟動「加強作業」最新說明

快訊／台南市府宣布：12地區10日停止上班上課

沖繩住宿孩打破吊燈「賠14萬日圓」　爸怒喊天價：房間都沒這麼貴

台灣人抗拒不了！LINE「傳2個字」朋友秒回　大票人實測喊神

快訊／台中機場「雷雨當空」暫停地面作業　航班延誤

快訊／18:46台東縣近海規模4.5地震「最大震度2級」！中彰有感

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　命理師曝「王爺慈悲顯靈」：化解更大災難

雨最猛時刻到！20縣市「豪大雨特報」灌到明天　1地雨量恐飆600mm

剩2天考試！苗栗建台高中「分科測驗集體報錯」：責怪對幫助不大

全台進入劇烈降雨期！「大豪雨等級」2天猛炸這地區　周末天氣曝

LIVE／豪雨彈炸全台！氣象署今年首啟動「加強作業」最新說明

快訊／台南市府宣布：12地區10日停止上班上課

沖繩住宿孩打破吊燈「賠14萬日圓」　爸怒喊天價：房間都沒這麼貴

台灣人抗拒不了！LINE「傳2個字」朋友秒回　大票人實測喊神

快訊／台中機場「雷雨當空」暫停地面作業　航班延誤

快訊／18:46台東縣近海規模4.5地震「最大震度2級」！中彰有感

專訪／Marimekko設計師曝日常靈感來源！打造「台灣印花」要走進花果市場

老鷹圍繞楊恩苦築防守體系　美名記：若再無法贏球他就是問題

網威脅「放火燒你家、捅死你」　竹市府民政處長施淑婷報警提告

情報政治化的代價　從川普時代的美國看民主制度的解構

新北男疑遭活活打死　陳屍萬華民宅2樓「身份曝光」

基隆男開心迎娶越南某！來台4天就失聯　2年無音訊心死訴離婚

也在土城明德路！家暴父違反保護令當街打兒　檢警火速拘提

2025年京杭大運河全線貫通補水7月完成　連續4年全線水流貫通

台中大雨人孔蓋浮起！轎車撞上「90度側翻」　駕駛腰椎骨折送醫

三星摺疊旗艦 Z Fold7、Flip 7登場　挑戰「最輕薄王者」

【開錯車門】媽媽帶小孩OS：緊酸喔～XD

生活熱門新聞

快訊／3地區明天達停班課標準！24小時雨量估飆400毫米

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

台南市府宣布：12地區10日停止上班上課

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

今晚到明天「全台劇烈降雨」　南部恐「大豪雨」等級

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／18縣市豪大雨「1地升級紅色警戒」　要下到明天

鄧佳華2個月砸10萬養女友！「月入6萬」嗆追求者

台灣人抗拒不了！LINE「傳2個字」朋友秒回

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象大雨豪雨大豪雨超大豪雨

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

快訊／3地區明天達停班課標準！24小時雨量估飆400毫米

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

全台最大「貴族世家」分店今開幕

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

台南市府宣布：12地區10日停止上班上課

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

即／高雄宣布7/10「5行政區」停班停課

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面