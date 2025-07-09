雨最猛時刻到！20縣市「豪大雨特報」灌到明天　1地雨量恐飆600mm

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／台北報導

受低壓帶與西南風夾擊影響，全台進入劇烈降雨期，中央氣象署今（9日）晚間對全台20縣市發布豪雨、大豪雨特報，其中苗栗、南投、高雄山區與屏東山區已達大豪雨標準。為應對強降雨威脅，氣象署下午5時也首度啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」機制，預估今晚至明（10日）日白天為最劇烈降雨時段，南部山區單日雨量恐飆破600毫米，平地也可能超過500毫米，需嚴防致災性強降雨。

氣象署晚間在記者會指出，目前降雨可分為兩大系統，其一是從金門延伸至北部的對流帶，雖已逐漸南移，仍持續影響中北部地區；另一為西南風挾帶水氣，在南部山區形成強降雨，並逐步擴大至平地。今晚起至清晨，南部與金門地區將面臨大豪雨威脅，北部與宜花地區雨勢則有趨緩趨勢，中午後則須留意午後雷陣雨帶來的局部強降雨。

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▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

根據氣象署發布最新24小時雨量預估，高雄、屏東山區可達400至600毫米，南部平地與南投則落在300至500毫米，台中與苗栗也可能逼近400毫米。目前全台82個測站雨量突破200毫米，其中南投集集、水里與苗栗後龍更已突破300毫米。氣象粉專「台灣颱風論壇」也警示，海峽中部強烈雷雨帶長時間滯留，中台灣將持續受到暴雨襲擊。

中央氣象署晚間針對20縣市發布豪雨、大豪雨特報，包括苗栗、南投、高雄山區、屏東山區達大豪雨標準，另有11縣市為豪雨等級，並針對台中、南投發布2級淹水警戒。適逢大潮期間，氣象署提醒沿海與低窪地區民眾提高警覺，慎防積淹水、山洪暴發、土石流與坍方災情。

各地方政府也陸續宣布停班停課，高雄市的桃源、六龜、那瑪夏、茂林與甲仙5區，屏東縣的霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州9原鄉，以及台南的新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等12區，明（10日）均停止上班上課，籲請民眾避免非必要外出。

氣象署預估，周五低壓帶仍在台灣上空，水氣雖略減但中南部仍有大雨機會；周末起太平洋高壓增強，天氣有望轉趨穩定，不過下周一至三水氣再度增多，全台仍可能面臨午後雷陣雨與局部性強降雨，建議民眾持續關注官方氣象預報與防災訊息。

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

大豪雨地區

南投縣、屏東縣、高雄市、苗栗縣

豪雨地區

新竹市、高雄市、雲林縣、彰化縣、屏東縣、台南市、台東縣、新竹縣、台中市、嘉義市、嘉義縣

大雨地區

金門縣、連江縣、新北市、台東縣、台北市、基隆市、花蓮縣、桃園市