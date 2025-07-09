民眾黨720踢館！民進黨中央黨部前集結反罷　黃國昌嗆：受夠了

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨720踢館！民進黨部前集結反罷　黃國昌嗆：台灣人民受夠了

▲民眾黨主席黃國昌率黨公職出席「720民主起義」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌率黨公職出席「720民主起義」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免將在726投票，民眾黨今（9日）宣布，將在7月20日下午4點到6點，在民進黨部前的北平東路召開「民主起義」集會活動，高喊「反罷要贏、台灣要贏」。黨主席黃國昌說，民進黨為了鞏固權力追殺政敵，無所不用其極，立法院黨團總召公然指揮檢調要用內亂罪整肅在野黨立委，「720民眾黨號召所有支持者聚集北平東路，對賴清德、民進黨發出怒吼」。

黃國昌說，去年519民眾黨在柯文哲主席帶領下，齊聚民進黨中央黨部前北平東路，當時提醒民進黨政府不要成為跳票芭樂黨，但過去一年多來非常難過，完全看不下去的是，民進黨不僅沒有記取為什麽8年承諾不斷跳票，到賴清德上任後變本加厲，執政成績一片蒼白。

黃國昌指出，賴清德面對國內外這麼多重要人民關心的議題，執政一片蒼白，只剩下製造對立衝突仇恨，掩飾自己的無能。從一開始面對國人，把不是支持民進黨的同胞通通打為雜質，接下來甚至在演說中不斷對在野黨潑髒水、抹黑，過去這一年多台灣人民真的受夠了。

「今年初我曾經非常懇切跟賴清德總統喊話，請以蒼生以台灣為念，好好幹點正事不要一天到晚在同胞裡面找敵人。」黃國昌說，沒想到賴政府不思反省悔改，變本加厲越來越惡劣，現在民進黨指揮整個檢調對政治立場不同的人追殺，讓司法公信力墜到谷底，「沒想到，立法院黨團總召柯建銘，最新的力作，是直接下指導棋指揮檢調，726後要用《刑法》100條整肅在野黨立委，聽了不禁毛骨悚然」。

黃國昌直言，民進黨為了鞏固權力追殺政敵，無所不用其極，立法院黨團總召公然指揮檢調要用內亂罪整肅在野黨立委，「720民眾黨號召所有支持者聚集北平東路，對賴清德、民進黨發出怒吼」。

秘書長周榆修說，總統的任務很簡單，是要讓國人安居樂業、把同胞當同胞，但賴清德民進黨卻是在同胞裡找敵人，接著變成把同胞當敵人，「最後把意見不同的人打成境內敵對勢力，用對付敵對勢力的方式對付意見不同的人，可是賴清德幹了什麼正事？」

周榆修舉例，這個政府這一年多來，光詐騙這條，講也講不過去。單是今年開始到7月份，詐團已經從台灣人身上騙走21億，賴清德不曉得嗎？民進黨政府的文武百官不曉得？這麼荒腔走板。

周榆修拜託支持者，愛的相反不是恨、是冷漠，不要以為不同意罷免在家裡罷免就不會成功，拜託大家726出來投票，不要讓自己的冷漠被民進黨利用了。

台北市議員黃瀞瑩則說，這陣子新聞上看到非常多痛心的新聞，這些問題應該是現在執政黨要重視的，但可惜賴清德執政一年多來不是在解決問題，而是解決對他提出問題的人，「製造政治鬥爭、製造國內對立，這是賴清德對執政以來對台灣所有人民的答案」。

陳宥丞說，百姓現在生活得很痛，現在年輕爸媽生出小孩不知道怎麼養，很痛；急診室病房內很多長輩，沒有醫護能照顧，很痛；看到義消、警消，面對民進黨置之不理的政策，會痛。他直言，絲毫感覺不到賴清德有體悟到民生百姓的痛，賴清德永遠只會用講的，無法思考百姓需要什麼，「720站出來，給賴清德一個當頭棒喝，痛定思痛，而不是用團結十講破壞台灣的團結」。

林珍羽表示，共諜案、虐童案、性侵案，各式各樣不同法案都在交保狀態，當司法失去控制，民主將流於形式，同樣的，壞人過度囂張來自好人過度沈默，720不能在沈默下去，「如果大家受夠對立、不對等對待，720拜託大家站出來726一起向全台惡罷說不同意」。

▲民眾黨主席黃國昌出席「720民主起義」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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