台中5口命案原排定明火化「緊急喊卡」　等候遺體退冰法醫抽血

▲台中豐原王家5口命案，原排定明日火化，因檢方要補齊抽血流程，火化期程延後。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原5口命案，要追查是否背後有詐騙集團「逼死王家」害命，檢警除了陸續傳喚證人釐清案情，檢方預計明日由法醫師前往殯儀館，待遺體退冰完成後，抽血送驗，釐清死者體內是否有毒藥物反應。據了解，王家5口本來就排定明日要火化，因檢方要補齊抽血流程，緊急喊卡，告別式、火化時程延後，暫未排定。

據了解，王家5口，大女兒跟王母疑似先被代購黃金吸引，王父在中後期才得知此事，王家二女兒一度想報警，卻被母姊阻止，王家兒子疑似了解不多，也一同共赴黃泉。加上王家二女兒有結婚，王父沒有獨自留書信，是否有加工輕生？也是案件重點之一。

▲台中王家五口走上絕路，王家大女兒（中）先遭人盯上詐騙，媽媽（左二）、妹妹（右二）、爸爸（右一）、弟弟（左一）都被牽連。（圖／翻攝Facebook、民眾提供）



台中地檢署聲明指出，極端重視「豐原五口命案」，專案小組3日相驗完畢、4日持搜索票搜索約談李姓、張姓犯嫌到案說明。5日再度前往案發地點勘查，並且指示加速進行15部電子設備數位鑑識。

檢方也正陸續傳喚10多名證人，包含市議員、當鋪業者、銀樓業者以及多名死者親友到案協查，今（9）日也持續進行中。

檢方強調，外界關注死者生前有無受到討債恐嚇、是否遭受毒害身亡；抑或存有其他共犯等節，專案小組亦已全力投入、一一查證，縝密偵辦，務求釐清真相，以告慰死者及家屬。關於部分媒體質疑，專案小組有輕縱詐嫌之報導，檢方絕對依法查辦、從嚴訴追。

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本案發生在2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒於去年6月透過張姓美容師認識李姓團購主，李女隨後以「代購黃金換取佣金」為由，涉嫌逐步誘騙王家，最後以違約為由，導致王家抵押機車、公寓，甚至借下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。