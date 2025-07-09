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社會 社會焦點 保障人權

新北勇消救人進「翻滾流」殉職　沸騰區恐怖15秒吸人奪命

記者柯沛辰／綜合報導

新北市消防局第四大隊直潭分隊，8日在新店區廣興橋下游搜救溺水失蹤陳姓男子，不料過程中主搜救艇翻覆，導致1名警消殉職，還有2人在搶救中，最後溺水的陳男也未救回。戶外活動粉專「山、水與浪人」疾呼，這種「翻滾流」會「吸人」，看到這種水流千萬不要靠近。

臉書粉專「山、水與浪人」發文表示，這種白白的水花是翻滾流，又稱「沸騰區」，是會吸人的，這次警消遇上的是非常標準的翻滾流，消防員應該按照激流救生的標準牽確保繩過去救人，即便不幸被捲進去，還有「確保手」能將其拉出。

▲▼ 新店廣興橋，2名消防員因遇到水庫放水，船不慎翻覆，共3人失去生命跡象。（圖／民眾提供）

▲主搜救艇翻覆，導致5名警消落水。（圖／民眾提供）

「山、水與浪人」在文中感慨，之前才分享翻滾流的可怕，如今就有消防義消為了救人被翻滾流吸入，讓他不得不再次疾呼，如果一般人遇到翻滾流，「這種水流狀況不要靠近！不要靠近！不要靠近！」

今年6月，「山、水與浪人」曾在粉專進一步解釋「沸騰區」（翻滾流），瀑布強大的水壓落下時，會對潭面造成一股向內拉的水壓力，被這股壓力拉走時，就像捲在洗衣機裡，泳技好也許游得出來，泳技不好就會等到體力耗盡，最終溺斃在這股渦流中。

文中指出，即便穿救生衣，「也逃不出翻滾流！浮力會讓你被水拉走，游不出來，最後被強大的水柱壓死在瀑布下面！」這問題的解法，只能順著瀑布水壓潛到潭底，再順著潭底的水流「平潛」出「沸騰區」，但不見得每個人都逃得出！

「山、水與浪人」強調，每個瀑布潭都有沸騰區，就是潭面冒泡的那區，進沸騰區就是進洗衣機區，沸騰區外水流才會向外也相對安全。

這起意外發生在廣興橋桂山發電廠水域，附近已有告示牌，明令禁止從事水上活動。不過，陳男（58歲、死者）、陳男（33歲）、鍾女（35歲）、鍾女（37歲）、陳女（35歲）一共2男3女皆為友人，上午從文山區出發，中午12時許抵達事發地點，13時許5人皆下水，但另外4人發現陳男溺水後，立刻上岸報警。

警消接獲報案後，派出4艘船艇搜救，怎料過程中主搜救艇疑遇到翻滾流，接連承受6波衝擊，儘管幾人試圖穩住船艇，但僅僅15秒，整艘船就被拉入水中，4名消防、1名義消因此落水。

之後，包含陳男在內，一共6人都被救起，但陳男、37歲消防吳恩碩、36歲張姓消防、34歲曹姓義消4人皆無呼吸心跳，被送醫救治。

經搶救，張姓消防、曹姓義消恢復呼吸心跳，持續搶救中，陳男則宣告不治。由於吳恩碩在船艇翻覆時最早翻落船底，被水流壓到湖底，溺水的時間最久，經施打35針強心針搶救，仍不幸殉職。

▼現場設有告示牌，明令禁止從事水上活動。（圖／記者陳以昇翻攝）

 ▲▼新北勇消新店廣興橋救人殉職。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）

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關鍵字：

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