各國剉咧等！美媒：川普關稅信「像情書」沒意義　專家揭背後目的

▲ 川普4月2日在白宮首度宣布對等關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府7日向日韓等14國發出第一波通知函，若在8月前未達成貿易協議，將祭出25%至40%關稅。儘管措辭強硬、口吻戲劇化，但專家質疑，這些信函與白宮4月公布的對等關稅表極度相似，只是老調重彈，但實質意義有限。

《紐約時報》報導，川普7日簽署行政命令，延後原定9日生效的對等關稅措施，並向日本、南韓、馬來西亞、印尼及南非等14國發出最後通牒，要求在8月前達成協議。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也在簡報會上透露，與各國的協議有所進展，川普的電話「被世界各國領袖打爆，都在乞求達成協議」。

CNBC以「川普關稅信就像戀人的情書，似乎沒什麼意義」為題分析，信中除霸氣宣告「你永遠不會對美國失望」，也夾帶威脅語氣，稱若未達成協議，將依雙邊關係調整稅率，乍看之下令人心驚膽跳。但專家認為，這些信函可能只是推動談判的手段，實際效果仍有待觀察。

Trivariate Research執行長帕克（Adam Parker）7日指出，「若仔細研究細節，我不知道有沒有人能搞清楚今天宣布的內容和之前有何差異，以及是否真的會實施、實際上會影響哪些企業。」