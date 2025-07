養蛇名人「慘遭枕邊人背叛」　妻偷情多人還想先毒殺

▲班的養殖場內飼養超過 3,000 條蛇,案發時屍體就倒在蛇群之中,場面駭人。(示意圖/免費圖庫/Pixabay)



記者楊庭蒝/綜合報導

美國密蘇里州一樁駭人命案震驚爬蟲飼養圈。當地知名蛇類飼養員班(Ben Renick)於2017年在自家養殖場內遭人槍殺,倒臥血泊中,屍體四周還被珍稀蛇隻包圍。起初外界以為他遭蛇攻擊,然而警方深入調查後,揭露這竟是一場由他妻子琳莉(Lynlee Renick)與其前男友合謀的殺夫計畫。

當天(6月8日),琳莉發現丈夫倒地後,先打電話通知小叔山姆,兩人隨後報警。警方到場後發現現場有彈殼,驗屍官證實班身中八槍,其中一槍近距離射中頭部,確認為他殺。警方初期曾懷疑山姆涉案,但經過測謊與鑑識後排除嫌疑。

Friends and family remember Ben Renick as a snake breeder, musician and dad. #Datelinehttps://t.co/d0DjwNAoQU