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養蛇名人「慘遭枕邊人背叛」　妻偷情多人還想先毒殺

▲蛇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲班的養殖場內飼養超過 3,000 條蛇，案發時屍體就倒在蛇群之中，場面駭人。（示意圖／免費圖庫／Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國密蘇里州一樁駭人命案震驚爬蟲飼養圈。當地知名蛇類飼養員班（Ben Renick）於2017年在自家養殖場內遭人槍殺，倒臥血泊中，屍體四周還被珍稀蛇隻包圍。起初外界以為他遭蛇攻擊，然而警方深入調查後，揭露這竟是一場由他妻子琳莉（Lynlee Renick）與其前男友合謀的殺夫計畫。

當天（6月8日），琳莉發現丈夫倒地後，先打電話通知小叔山姆，兩人隨後報警。警方到場後發現現場有彈殼，驗屍官證實班身中八槍，其中一槍近距離射中頭部，確認為他殺。警方初期曾懷疑山姆涉案，但經過測謊與鑑識後排除嫌疑。

調查轉向琳莉後，有證人指出她曾與多名男子有染，甚至在案發前一個月試圖用毒藥毒殺丈夫。儘管琳莉測謊失敗，警方當時苦無直接證據，案件一度陷入停滯。

直到2020年，一名男子出面作證，稱與琳莉交往時曾聽對方坦承謀殺班，並與前男友漢弗萊（Michael Humphrey）共謀犯案。據指出，原本漢弗萊打算動手，但臨陣退縮，最終由琳莉親手開槍。

警方根據供詞逮捕兩人。2021 年審判中，漢弗萊作為污點證人指證琳莉為主嫌。琳莉否認涉案，辯稱是漢弗萊開槍。但陪審團仍裁定她犯下二級謀殺與持械犯罪判刑16年，漢弗萊則被判無期徒刑，可申請假釋。

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