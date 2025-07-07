泰2歲童誤食「10多顆大麻軟糖」！阿伯開轟趴釀禍　恐害腦損傷

▲女童誤食大量大麻軟糖。（圖／翻攝自Facebook／Chiangmai Report，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國清邁府一名年僅2歲的女童，誤把含大麻成分的軟糖當作一般糖果食用，一口氣吃了超過10顆，導致她昏昏沉沉，最終失去意識，並兩度住院治療。而醫師則直言，大麻可能會對女童的神經系統造成持久影響，留下永久性的腦部損傷。

根據The Thaiger報導，女童平時和父親的哥哥同住，2日當天女童去托兒所上課後，被老師發現精神不濟、雙眼半開、整個人虛弱呆滯，連忙通知伯父。女童父親的哥哥趕到學校後，隨即將她送醫，然而醫師一開始無法確定女童的病因，直到孩子突然在醫院昏迷，留院進行進一步檢查和治療。

由於事發前一天是女童父親哥哥的生日，他懷疑是自己的朋友來家裡開派對時，留在家裡的酒被女童誤喝，因此聯絡所有參加派對的朋友了解狀況。這才得知竟是其中一名朋友誤將一整包的「大麻軟糖」留在他家。由於大麻軟糖的形狀與小朋友常吃的小熊軟糖極為相似，才會導致2歲女童誤食。

女童家人查看包裝後，發現整包軟糖只剩下2顆，懷疑女童可能一口氣吃了超過10顆。醫師得知後立即確認病況為「大麻中毒導致的意識變化」，不僅如此，女童還出現了急性鼻竇炎，也是攝取大麻後可能出現的症狀。

女童當天下午雖一度出院，但晚上又因高燒與幻覺被迫再度回診。父親透露，醫師警告，這可能會對孩子神經系統造成長期影響，並導致腦部損傷，讓全家人心急如焚。

由於女童是因「毒品相關症狀」就醫，導致醫療保險拒絕理賠，使女童父親必須支付超過5萬泰銖（約新台幣4.4萬）的治療費用。目前他也向警方報案，要求哥哥的朋友負起責任。