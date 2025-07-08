毛孩臉腫、狂抓癢？新北動保處揭「寵物過敏」照護關鍵

▲小狗過敏眼睛周圍腫大。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年7月8日為「世界過敏性疾病日」，由世界衛生組織與世界過敏組織共同發起，至今已邁入第20周年，旨在提升全球對過敏性疾病的重視。新北市政府動保處提醒，除了人類外，毛寶貝也常因食物或環境中的過敏原產生過敏反應，飼主應特別留意寵物健康狀況。

台灣地處亞熱帶，環境中充斥各種可能引發過敏的因子。新北市動保處表示，毛寶貝若出現厭食、皮屑、皮膚紅腫、發癢、毛髮脫落、眼睛紅腫、流鼻水、打噴嚏、咳嗽等症狀，很可能與過敏有關。建議飼主可選用低敏食材，並定期驅除體內外寄生蟲、保持環境清潔，以降低過敏性疾病發生機率。

▲挑選生鮮蔬菜準備加入鮮食一起烹煮。

動保處獸醫師李建沛指出，狗貓常見的過敏原包括食物中的敏感物質，以及環境中的花草、塵螨、跳蚤、壁蝨、蜜蜂、虎頭蜂、蛇叮咬與清潔劑殘留等。若反應輕微，可能出現嘔吐、下痢或皮膚症狀，嚴重者則可能引發過敏性休克，危及生命，提醒飼主不可掉以輕心。

位於新店的動物之家每日都細心照料收容動物，動保員蔡阡珮表示，平時會煮鮮食並加入生鮮蔬菜，確保營養均衡，並定期消毒動物舍，降低過敏原威脅。另一名動保員黃思嫻則分享，有次帶狗狗至草叢散步後，狗狗臉部突然腫脹，經獸醫投藥才逐漸消退，後來才知是過敏反應所致，因此呼籲飼主應提高警覺。

▲小貓因過敏導致嘴部腫大。

新北市動保處長楊淑方強調，飼主應以營養均衡為原則，慎選飼料與鮮食食材，以預防過敏相關疾病發生。動保處也在毛寶貝生命教育園區不定期舉辦寵物鮮食課程，邀請專業講師現場示範教學，協助飼主為毛寶貝打造健康飲食。

此外，動保處鼓勵民眾踴躍至各公立動物之家認養犬貓，除可獲得免費醫療諮詢、疫苗注射等優惠，也為毛寶貝提供一個溫暖的家。更多認養資訊可至「新北市動保處」官網查詢，或加入「新北市動物保護防疫處」臉書粉專了解最新消息。

▲小三花貓過敏眼睛周圍分泌物增多。