土城家暴男「瘋砍妻、小姨子」後喊：我要投案　不符合自首原因曝

▲謝姓男子在土城街頭殺害妻子與妻妹後逃亡，最終在彰化落網。（圖／CTWANT）

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新北土城昨（7）日上午發生駭人命案，46歲謝姓男子開車衝撞即將離婚的妻子與小姨子後，還持刀對2人猛砍，導致妻子當場死亡、小姨子送醫不治。謝男在犯案後一度駕車逃逸，雖主動赴彰化伸港分駐所投案，卻不符合自首、減刑要件，關鍵原因曝光了。

據了解，謝男目前無業，有多次家暴紀錄，他6日晚間跑到妻子張女住家搬東西，因摔破存錢筒起了爭執，謝男再度對妻子動手，妻子立即報警處理，並聲請緊急保護令。沒想到的是，謝男在7日上午11時許，見妻子與小姨子騎車外出，便開車追衝撞2人，並在機車倒下後抽出長刀朝2人猛刺，造成2人當場失去生命跡象，最終因傷重不治身亡。

行兇過後，謝男先是在臉書上連發6則限時動態，公開自己的犯案過程，接著一路駕車在國道狂飆，遭到國道警察鎖定車牌，最終在當日下午1時許抵達伸港派出所，向警方大喊「我要投案！」並於下午1時55分被帶回新北市土城分局。

然而，並非高喊「我要自首」就能求處輕判，根據刑法第62條規定，「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑。但有特別規定者，依其規定。」這也意味著，犯罪行為人應在犯罪「還未被發覺前」，就向有偵查權的機關或公務員，主動透過口頭或書面的方式陳述犯罪事實並接受裁判，才符合自首條件。但是，謝男在犯案後早已被國道警察鎖定，還在臉書公開發文炫耀自己的惡行，因此不符合規定。

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