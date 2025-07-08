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教育部次長爆假公濟私　出訪帛琉私帶妻直擊

張廖萬堅6月28日帶妻飛帛琉出差，早上10點32分完成check in手續。

▲張廖萬堅6月28日帶妻飛帛琉出差，早上10點32分完成check in手續。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

內閣再爆政務官假公濟私爭議！教育部次長張廖萬堅上月底率團出訪帛琉參加「太平洋迷你運動會」，5天4夜公務出差行程卻夾帶妻子同行，在當地甚至同搭公務車出入。本刊直擊他與妻子在桃園國際機場搭機往返的過程，不僅有公務員忙進忙出協助登機報到，體育署還替他們辦理禮遇通關，妻子甚至與張廖一起同享行李免提驗、使用機場公務貴賓室候機，公私不分行徑已傷害內閣形象。

「萬堅應帛琉政府邀請率體育署長鄭世忠等組團出席，6月29日開幕晚會，被安排坐在第一排中央，靠近總統及大會主席的旁邊當貴賓，可見他們非常重視台灣的協助及友誼。」第12屆太平洋迷你運動會上月29日在帛琉登場，台灣由教育部政次張廖萬堅率團出席，5天4夜出差期間，他陸續在臉書分享多張拜會帛琉總統惠恕仁及當地考察的照片，並寫著上述文字，凸顯台帛友好情誼。

張廖拜會帛琉總統惠恕仁時，陸美良也在場，引發部內議論。（翻攝體育署官網）

▲張廖拜會帛琉總統惠恕仁時，陸美良也在場，引發部內議論。

這趟看似尋常的出差行程卻遭爆假公濟私，率團的張廖萬堅帶著非公務員身分的妻子同行，不僅讓妻子同享機場通關禮遇，甚至在帛琉當地共乘大使館的公務車。

6月28日上午10點15分，本刊直擊張廖的妻子陸美良拖著行李箱，獨自走在桃園機場一航廈入境大廳，不時整理著頭髮，左顧右盼，持續搜尋丈夫的身影。

陸美良（圖）早上10點15分抵達一航廈，左顧右盼尋找張廖身影。

▲陸美良（圖）早上10點15分抵達一航廈，左顧右盼尋找張廖身影。

約莫5分鐘後，張廖萬堅背著後背包，穿著綠色短袖Polo衫、白色運動鞋，一身休閒打扮現身一航廈出境大廳，同行者還有體育署長鄭世忠、體育署張姓視察，三人有說有笑，好心情全寫在臉上。

本刊接著直擊，張廖等政務官到華航10號櫃台與陸美良會合，過程中張廖一度彎腰翻找包內物品，鄭世忠見狀低頭查看想幫忙，陸美良則站在一旁，靜靜看二男手忙腳亂。站在前方引導張廖夫婦及官員登機報到的則是體育署公務員，由他協助張廖一行人禮遇通關。

「公務出國卻帶著眷屬同行，就算是外交相關場域或活動，也不會是常態！」一位熟悉接待外賓事務的人士對本刊坦言，張廖帶著不具公職身分的妻子趴趴走，同享禮遇通關及公務車等資源，確實有相當大的疑義，恐踩到圖利紅線。

張廖一行在拜會惠恕仁前，先去考察當地的「天使瀑布」（圖）。圖非當事人。（翻攝帛琉觀光局臉書）

▲張廖一行在拜會惠恕仁前，先去考察當地的「天使瀑布」（圖）。圖非當事人。

該人士並說，這類活動即便友邦有寄邀請函，相信相關的文件內容也不會特別提醒或邀請我方官員攜帶配偶一起前往，「畢竟這類邀請，對象都是以政府單位為主體。」

爆料人士也質疑，首長受邀出席公務活動，攜家帶眷已令外界觀感不佳，即便宣稱自費，又如何區分飲食、住宿和當地交通接駁問題，遑論眷屬還跟著享受通關禮遇。另外，首長出席公務活動時，公務車有無「順道」接送問題，難道不會有圖利之嫌？

張廖夫妻7月2日返國，2人晚上9點36分出關，似為掩人耳目，一前一後走。

▲張廖夫妻7月2日返國，2人晚上9點36分出關，似為掩人耳目，一前一後走。

對此，張廖萬堅回應本刊表示，出差前往桃機來回全部自費、自聘接送司機，未動用任何公務司機資源，且有相關收據。他強調，體育署不可能給他太太報帳，也說明外交相關行程，其實都是夫妻一起去。


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