英女王生前私語曝光！狠批梅根「邪惡又算計」　嘆哈利結婚是災難

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）脫離英國王室逾5年，與一雙兒女定居美國加州，夫妻倆行事風格爭議不斷，英國媒體也時不時「翻舊帳」。近日，已故英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的表妹爆料，女王在2022年離世前1個月，曾痛心批評哈利與梅根結婚「完全是一場災難」，甚至形容梅根「邪惡」。

《每日郵報》報導，王室傳記作家莎莉貝戴爾史密斯（Sally Bedell Smith）近日在Substack專欄中引述女王表妹伊莉莎白安森（Lady Elizabeth Anson）說法，透露女王早就對梅根有所懷疑。安森表示，女王曾私下認為，梅根表面上看似聰明有魅力，實際上卻工於心計，「從一開始就精心策劃與哈利的關係」。

據悉，早在哈利與梅根2018年婚禮籌備期間，梅根就曾拒絕告知女王婚紗的細節，讓女王感到傷心。而哈利更在一次與女王討論婚禮安排時「對她十分無禮」，時間長達10分鐘，讓女王大為震驚。安森透露，女王當時很難過，甚至說，「我從沒見過哈利這麼不尊重我。」

此外，女王對於哈利未經許可就邀請坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持婚禮感到極度不滿。宗教事務本應由溫莎教區長處理，哈利此舉直接違反王室慣例。

女王也看不下去梅根的控制欲和違規舉動，據王室內部消息人士透露，梅根在英國期間，不僅對王室員工頤指氣使，甚至對溫莎城堡的園丁無禮，導致園丁長直接向女王投訴，女王得知後，馬上訓斥梅根，告誡她要尊重他人。

另外，2021年梅根在美國誕下女兒，以女王的乳名給女兒取名「莉莉貝」（Lilibet），聲稱是「向女王致敬」。但女王私下曾對助手表示，「我什麼都沒擁有，只有這個名字，現在他們也要拿走了。」英國《BBC》曾報導，梅根與哈利未經女王許可，就註冊「Lilibet Diana」作為網域名稱，即便哈利否認，還透過律師向《BBC》發律師函喊告，但白金漢宮至今不曾替哈利說法背書。

報導還透露，女王生前曾盼能阻止「哈梅脫英」（Megxit），當哈利和梅根2020年宣布退出王室職務時，女王原本希望以「軟脫離」方式，保留他們的王室角色，例如每年回英國參加部分活動。然而，據王室作家瓦倫丁洛（Valentine Low）透露，梅根堅持要經濟獨立、擁有賺錢自由，導致女王的盼望無法實現，最終女王裁定，「若不遵守王室行為規範，就不能執行任何官方職責。」

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