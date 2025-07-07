丹娜絲重創嘉義！陳其邁下令市府啟動支援　出動24車50人救災

▲陳其邁一早赴市區巡查路樹傾倒扶正及相關清運等市容復原工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，高雄市長陳其邁今（7）日一早於市區巡查後，隨即前往湖內視察排水設施及抽水站運作。因應嘉義縣市災情慘重，陳其邁也指示工務局與環保局盤點可派遣的車輛、機具與工班人力，啟動支援機制。

丹娜絲颱風今早遠離，高雄脫離暴風圈，陳其邁前往市區巡查路樹傾倒扶正及相關清運等市容復原工作，並親手送上飲品，感謝工程人員一同守護家園，且於災後盡力協助恢復市容。

▲▼陳其邁送上飲品，感謝工程人員一同守護家園，且於災後盡力協助恢復市容。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，陳其邁也前往湖內視察排水設施及抽水站運作，實地了解L幹線雨水下水道及新建抽水站於本次風災時的運作模式，有效減少當地排水及積淹水的問題。

因應嘉義縣及嘉義市災情慘重，陳其邁指示工務局與環保局盤點可派遣之車輛、機具與工班人力，並完成帶隊編組，啟動支援機制。第一波人力與機具已整備完畢，其中環保局18輛抓斗車、6輛鏟裝工程車、人員50人已於今日上午11時出發，前往嘉義縣投入災後清理與環境復原工作。

▲▼陳其邁下令市府啟動支援，出動24車50人救災。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防局也同步與嘉義市政府聯繫，掌握災區實際所需機具、人員及工作內容。高市府表示，去年高雄巿受強烈颱風侵襲，獲許多縣市支援，市府此次除應中央調度，也主動聯繫台南與嘉義縣，展現彼此合作與互助，隨時待命支援，共同守護家園。