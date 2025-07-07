「小暑」到5生肖強勢翻盤　屬蛇最旺有機會升官發財

文／命理老師 邱彥龍

今（7／7）小暑，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，這段期間情緒陰晴不定，容易產生誤會，但有5個生肖，卻能逆襲劣勢，強勢翻盤讓大家傻眼，其中屬兔者，貴人運跟行動力皆強；屬豬的人，財運貴人運佳；屬馬者則是事業、財運皆旺；屬狗的人則是靠以前累積的努力為自己帶來正、偏財運及貴人；5生肖中最旺的則是屬蛇者，受幸運之神眷顧，有機會升官發財。

▲小暑節氣。（示意圖／Reve AI製圖）



邱彥龍老師分析，在小暑節氣裡（7／7至7／22）走旺運的5生肖分別是：

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Top5：兔



屬兔的朋友這段時間有自己的規劃跟安排，名聲遠播，貴人運強，只要加強行動力，對事情不要太執著、能斷則斷，做事有原則就好。

Top4：豬



屬豬的朋友這段時間財運不錯，會得到貴人的照顧，但家庭和工作的壓力會比較大，只能靠努力去解決問題，不用想太多，做就對了。

Top3：馬



屬馬的朋友這段時間事業、財運旺，但自身變動性與轉變也非常大，相對強勢，但能學習到不少東西，不管是生活體驗、人際關係、事業工作上，都有很大的變化與提升，學會用正向看待任何事，對未來幫助很大，情感上容易出現新的轉換，要謹慎看待，有可能是業力或福報姻緣。

Top2：狗



屬狗的朋友這段時間正財或偏財都很旺，皆是靠以前努力累積而來，工作上貴人運強，能擁有多人的幫助，好好善用這段時間，懂得將福報收納，並驅除業障，一切都會蒸蒸日上。

Top1：蛇



屬蛇的朋友這段時間容易受人關注，名氣與智慧皆能提升，又有幸運之神眷顧，正財運、事業運皆強，有機會升官發財，保持努力與負責任的心落地執行即可，不要管結果如何，好壞皆有所得。

▲小暑期間，心理素質強弱是競爭成敗的關鍵。（示意圖／Pexels）



小暑到，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，火風時代全面啟動，雖然中間還有逆位，但這全是為了2026年4月26日以後做準備，未來的一切將成為可能，不只努力會被看見，以前的不可能也會變成可能，千萬不要低估自己，心理素質強弱是競爭成敗的關鍵，前世今生的業力與福報會同時到來，要懂得修正改變自我，而不是在別人身上找答案，一切怪罪他人，當然也要好好珍惜身邊的福報與善緣，化解前世今生業力。

邱彥龍老師分析指出，小暑期間這16天有4大重點，首先是6月30日至8月6日天王星在28星宿中的昴日雞，容易與異性產生情感糾紛，造成心情反覆無常，因此受苦傷心哭泣，嚴重者小心失明或造成意外事故導致生死交關，會有眾多的無奈，但女權也會相對抬頭。其次，7月7日天王星暴衝從金牛座轉移到雙子座，超高科技會突飛猛進，但要小心陸海空意外，口舌是非也會特別多；再來7月6日至12月11日為止，海王星逆行，容易過度幻想把事情放大，造成內心混亂，影響的範圍廣泛，詐騙集團雖被壓制，但受騙的人還是會非常多，所以明辨是非很重要；最後是7月19日至8月11日水星逆行，價值觀動盪，自我目標反覆無常，且福禍彼此緊緊相隨。

▲小暑轉運靠香療清心法。（示意圖／Unsplash）

邱彥龍老師並提供【小暑轉運三法】供大家參考

1.香療清心法：



每日早晨可噴灑精油：佛手柑＋迷迭香＋雪松。

• 穩定思緒＋喚醒決策力，適合開始行動前使用。

2.土水調和泡腳法（每周2次）：



• 熱水中加入薑片＋死海鹽，泡腳15分鐘，有效「排濕＋補元氣」。

• 可搭配黃水晶或白瑪瑙放置腳邊一起泡或直接戴在手上，提升穩定感。

3.財善布施法：



挑選吉日進行善行與財布施，轉運效果最佳。

7月14日甲申日【利財運與拓展人脈】、7月17日丁亥日【利心靈調整與能量放鬆】、7月19日己丑日【利儲蓄與穩定財庫】。

小暑期間，走好運的星座則包含上升、太陽、月亮星座落在巨蟹、水瓶、雙子、獅子、牡羊、處女等6個星座，擁有智慧與陽光，適合整理前世今生、過往跟現在的一切問題，包括事業、財富、舊習慣、個性、感情問題、合作關係及人際關係等，好好的修正一切才能讓未來更好。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師