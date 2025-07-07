車鑰匙未拔遭竊　桃警以車追人攔截圍捕！竊賊棄車跑30米被逮

▲偷車賊薛嫌在馬路上被警方前後包抄圍堵後動彈不得。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

薛姓竊嫌（22歲）見汽車鑰匙未拔趁機把車開走，車主發現後立即報警，警方獲報後調閱車籍資料以車追人，發現該車先往新北三峽出現，接著又回到轄內大觀路與環區西路口一帶，薛嫌被發現後試圖衝撞圍捕員警的機車，前後遭圍堵的薛嫌見無路可逃，遂棄車逃逸，跑不到30公尺，就被自後方趕上的員警撂倒後壓制逮捕。

▲▼薛嫌棄車逃逸在快車道上拔腿狂奔，為自後趕上的員警撂倒逮捕。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於6日凌晨12時許接獲民眾報案，稱其停放在路邊的車輛遭人竊取，員警獲報後立即調閱車牌辨識系統追查，發現該車往新北三峽一帶移動，隨即通報當地警方協助追查。直到上午10時許，該車又再度回到桃園市大園地區，警方鎖定目標後啟動包圍網前往攔截圍捕。

過程中薛嫌還試圖衝撞員警的警用機車，所幸員警及時跳開才未受傷，最後成功將贓車包夾在大觀路與環區西路口，薛嫌見無路可逃隨即棄車逃逸，但跑不到30公尺，就被自後方趕上的員警一個「大外割」撂倒在地，支援警力出手壓制逮補，警詢後依竊盜、妨害公務、毀損等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。