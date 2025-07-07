丹娜絲狂襲！他愣見彰化「八卦山作法3小時」　網看暈：真的有魔力

網搜小組／劉維榛報導

丹娜絲暴風雨侵襲，有網友今（7日）凌晨打開八卦山大佛即時影像，發現畫面瘋狂360度爆轉，笑虧「大佛的監視器在作法？」畫面曝光後，網友也紛紛看暈了，「轉得我頭暈...大佛眼睛要射出雷射光了嗎」、「我就說彰化真的有魔力」。

一名網友在Threads表示，今凌晨打開彰化八卦山大佛即時影像監視器，愣見畫面瘋狂360度轉不停，原來是丹娜絲暴風雨狂襲，導致監視器只能隨風狂轉，而一轉就轉了3小時之久，讓原PO則不禁直呼「彰化大佛的監視器在作法？」

文章曝光後，網友也紛紛回應，「八卦山晚上正常發揮吧？」「大佛一直在旋轉我（已頭暈）」、「轉得我頭暈...大佛眼睛要射出雷射光了嗎」、「360度環景無死角的保庇」、「看到頭暈」、「我就說彰化真的有魔力」、「有一瞬間還以為監視器準備起飛了」、「在玩咖啡杯啦」、「轉到我頭都暈了」、「搖滾佛祖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友也在YouTube線上直擊，「有種下一秒會從眼睛發射激光的感覺」、「大佛晚上怎麼這麼...」「這才是真正的開光」、「這樣的大佛有點可怕」。

▲監視器轉了3個小時之久。（圖／翻攝自YouTube／愛玩彰化 Changhua Travels）



氣象署說，根據最新資料顯示，丹娜絲颱風已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，中心已於今早6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，且暴風圈亦有縮小的趨勢。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，下午本島可望脫離暴風圈，因此下午有機會解除陸警，而晚上可能解除海上警報。