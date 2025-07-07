快訊／丹娜絲橫掃南投！最高2.1萬戶停電　集中3鄉鎮台電搶修中

▲丹娜絲颱風造成竹山、水里及鹿谷三鄉鎮部分地區停電，台電積極搶修中。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

受丹娜絲颱風影響，南投縣境自今日凌晨開始出現強風豪雨，造成大量樹木及竹林倒塌，壓損供電線路與設備，停電情況集中在竹山、水里及鹿谷等三鄉鎮；根據台電南投區處統計，因颱風影響而曾停電的戶數高達 2萬1542 戶，截至上午9時仍有1萬7162 戶停電，台電人員已加速投入搶修作業。

台電南投區處表示，上午7時召開緊急應變會議，準備搶修人力計198員、工程車輛31輛、吊臂車9輛、昇空車27輛，以及其他相關機具設備，隨時出動進行修復、將停電影響降到最低。

根據中央氣象署監測，丹娜絲颱風已持續減弱，但暴風圈尚未脫離本島，中南部山區受其外圍環流影響，仍須嚴加戒備風雨侵襲，停電狀況也可能隨天候變化而增加；南投區處提醒民眾注意防範強風吹落的招牌或樹木倒塌引發停電，如在道路上見到電線掉落或裸露，請立即通報台電，切勿自行觸碰，以免發生觸電危險。

台電強調，配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電都會知道並立即派員搶修，請民眾耐心等候；如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台灣電力 APP 或台電公司網站(https://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用或撥打南投區處(049)2350101電話通報。