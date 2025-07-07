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台南藥師陪你玩「健康大富翁」　暑假出巡社區宣導防毒防濫藥

▲台南藥師公會設計「健康大富翁」遊戲，走入社區推廣用藥安全，吸引居民熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南藥師公會設計「健康大富翁」遊戲，走入社區推廣用藥安全，吸引居民熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藥品是救命的良藥，也可能是奪命的毒藥，台南市藥師公會今夏創意出擊，設計「藥安全、健康大富翁」大型遊戲道具，將複雜的用藥知識化為活潑互動遊戲，巡迴各社區進行暑期宣導，向民眾推廣正確使用管制藥品、防範濫用毒品的重要性，反應熱烈，首場在東區南聖里舉行，吸引70多位民眾參與，老少同歡。

台南市藥師公會理事長陳寶惠指出，新興毒品「喪屍煙彈」就是由第二級麻醉管制藥品依託咪酯（Etomidate）違法改製，令人防不勝防，另有鎮靜安眠藥也常遭非法使用，顯示社區教育的重要性。她強調，藥師除了在藥局服務，也走入監獄及社區持續宣導，讓更多人懂得「什麼能碰、什麼不能碰」，拒絕毒品、守護健康，是藥師的使命。

▲台南藥師公會設計「健康大富翁」遊戲，走入社區推廣用藥安全，吸引居民熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

活動主講人、晉大藥局藥師黃大晉表示，暑假為毒品濫用的高風險期，藥師公會暑期特別出動多位藥師分區宣導。活動透過「健康大富翁」設計，結合趣味問答與互動關卡，讓民眾從遊戲中學到管制藥品分類、用藥迷思破解、毒品樣態辨識等實用知識。南聖里長王旭新與居民陳瑞榮都表示，這樣的宣導比過去講座更吸引人，也更容易記得，「學到很多也喚起童年回憶，真是寓教於樂的好活動」。

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