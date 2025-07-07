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丹娜絲強風襲南台灣！嘉義、台南民宅「鐵捲門被吹翻」上下飄蕩

▲▼嘉義鐵捲門被吹翻。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲丹娜絲強風襲擊，嘉義民宅鐵捲門被吹到折斷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、趙蔡州／嘉義報導

丹娜絲颱風6日晚間除了在南台灣降下驚人雨勢，強風也導致南台灣發生路樹傾倒、鐵皮被吹掀等災情。嘉義縣市、台南市6日晚間有民宅都發生鐵捲門被強風吹毀，場面相當駭人。

▲▼嘉義鐵捲門被吹翻。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲嘉義民宅鐵捲門不敵強風被吹到半空中。（圖／記者翁伊森翻攝）

受颱風及其外圍環流影響，嘉義縣6日晚間平均風達到12級以上或陣風14級以上，導致有民宅的鐵捲門被強風硬生生掀起，甚至還有鐵捲門被吹到折成兩斷。

除了嘉義外，台南新營也有民宅鐵捲門被吹掀，網友在臉書「爆料公社」上傳影片，可以看見鐵捲門被吹到半空上下搖晃，強風也因此灌進民宅內，導致裡面的雜物散落一地，讓原PO忍不住直呼「這次颱風太可怕了」

氣象署表示，丹娜絲6日深夜11點40分已從嘉義布袋地區登陸，隨著丹娜絲中心移入，中心周遭強烈的對流雲系將會對嘉義縣市、澎湖縣、台南市及高雄市等地區帶來相當強烈的風雨。

氣象署指出，6日深夜至7日凌晨將是颱風風雨影響最明顯的時候，雲林以南目前風雨已經非常強烈，台中市以北的縣市7日凌晨風雨也會逐漸增強，預計7日入夜後，整體降雨才會逐步趨緩。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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