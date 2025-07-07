丹娜絲恐怖狂風！網超怕「暴風圈脫離後1狀況」：不要再變強了

▲走法罕見的丹娜絲颱風，強度持續減弱中。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

丹娜絲颱風挾帶強風暴雨，甚至吹倒台南市北門區的南鯤鯓代天府牌樓。天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，丹娜絲強度持續減弱中，預計中午前暴風圈就會脫離陸地，消息一出後，網友紛紛留言哀號，「台南終於熬過了，但安南區持續停電中」、「第一次遇到電線桿斷了」；有人更喊話「不要回馬槍！」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（7日 ）早上9點許指出，丹娜絲颱風目前位於台北北方近海環流已被摧毀差不多，強度持續減弱中，預計中午前暴風圈就會脫離陸地。

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底下引來網友紛紛回報昨晚恐怖經歷，「這次災區在台南...好可怕的狂風」、「台南終於熬過了，但安南區持續停電中」、「看到南部慘樣覺得中部這樣算幸運了，希望大家平安」、「這次颱風路徑可以歷史留名了」、「台中現在很搖滾的感覺」、「第一次遇到電線桿斷了」、「希望後面不要帶西南氣流進來下雨了」、「南部外面跟世界末日差不多」。

不少網友也擔心直呼，「不會入海後再變強了吧要轉彎了？」「願颱風速速遠離，不要回馬槍」、「有沒有可能來個回馬槍」。

此外，氣象署表示，根據最新資料顯示，丹娜絲颱風已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，中心已於今早6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，且暴風圈亦有縮小的趨勢。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，下午本島可望脫離暴風圈，因此下午有機會解除陸警，而晚上可能解除海上警報。