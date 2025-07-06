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宜蘭童玩節30週年開幕吸引2萬人　「史努比鴨」打卡地標吸睛

▲▼2025宜蘭國際童玩藝術節開幕日，吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲2025宜蘭國際童玩藝術節開幕日，吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭夏季大型旗艦活動的2025宜蘭國際童玩藝術節，5日傍晚，正式在冬山河親水公園登場！今年以「童心無限　童玩30」為主題，活動內容全面升級，涵蓋水域、展館、空域及演出，吸引來自全國各地的大小朋友一早湧入，共同參與這場童玩盛會，開幕日即吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。另外，18公尺高的「史努比鴨」充氣裝置藝術也吸睛。

▲▼2025宜蘭國際童玩藝術節開幕日，吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼2025宜蘭國際童玩藝術節開幕日，吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2025宜蘭國際童玩藝術節莫幕迎賓秀，由「天馬戲創作劇團」及「果然劇團」帶來小丑馬戲與超大充氣人偶的歡樂踩街揭開序幕。開幕典禮更邀請日本豪斯登堡Tenko天鼓與蘭陽戲劇團聯演「天鼓迎祥‧童慶三十」，為童玩節祝壽。蘭陽舞蹈團特別演繹捷克詩畫集《宜蘭之夏》的詩句，跨越語言與時空，展現童玩節的文化交流魅力。

現場播放歷屆縣長及秘克琳神父的專訪影片，回顧童玩節30年的發展歷程。隨後匈牙利、土耳其、印度、西班牙、捷克、泰國等國際團隊代表逐一上台，用不同語言向觀眾問候。啟動儀式上，宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德、前代理縣長吳澤成等重量級貴賓攜手以創意科技積木組合「30」字樣，宣告為期44天的「童玩無限　童玩30」正式展開。

啟動儀式後，現場特別舉辦驚喜慶生會，推出三層生日蛋糕，全場觀眾及貴賓齊聲唱生日快樂歌，祝賀童玩節靈魂人物秘克琳神父90歲生日。溫馨的氣氛讓現場洋溢著感動與歡樂。

今年童玩節四大核心主軸「遊戲」、「演出」、「交流」、「展覽」全面升級，打造一座童心王國。荷蘭藝術家霍夫曼特別創作18公尺高的「史努比鴨」充氣裝置藝術，將黃色小鴨與史努比跨界合體，成為今夏全台最夯打卡點。

▲▼2025宜蘭國際童玩藝術節開幕日，吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

活動邀請來自23國、28團民俗團隊參演，其中希臘首次參加童玩節，累計參與國家達100個，寫下國際交流新里程碑。水域設置高達五層樓的戲水滑道，創新推出雙人滑降，還有多元科技互動展館，水陸空演出展現全新風貌。

▲▼2025宜蘭國際童玩藝術節開幕日，吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2025宜蘭國際童玩藝術節開幕日，吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2025宜蘭國際童玩藝術節開幕日，吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭國際童玩藝術節將從7月5日持續至8月17日，歡迎全世界的遊客前來宜蘭，感受童心無限的驚喜與感動，收藏童玩30最美好的回憶！更多活動資訊請上官網 https://www.yicfff.tw/ 或臉書 https://www.facebook.com/YICFFF 查詢。

▲▼2025宜蘭國際童玩藝術節開幕日，吸近2萬多名遊客為童玩節30週年留下珍貴回憶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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