明放颱風假？　丹娜絲暴風圈可能掃全台

▲丹娜絲持續增強中。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風丹娜絲進逼，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，暴風圈將有機會掃過全台各地，暴風圈最快可能要周一下午到傍晚之後，才會逐漸脫離台灣陸地，因此周一颱風假問題似乎也很值得討論，等到中央氣象署的風雨預報公布，應該就會有答案出來了。

吳聖宇說，今年第4號颱風丹娜絲目前位於台灣海峽南部，在環境有利的條件下，過去一段時間強度穩定增強，從衛星以及雷達觀測上，已經可以看到颱風眼建立，雖然環流範圍不大，但是結構算是紮實，有機會在接近陸地之前達到中度颱風的門檻，颱風暴風圈內的風雨應該都會滿強的，屬於要特別小心的小鋼砲類型的颱風。

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▲▼最新颱風動態及潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇指出，預報路徑在過去一天有逐漸往台灣西部沿岸微調靠近的趨勢，預估颱風暴風圈今下午到傍晚就會開始進入中南部陸地，颱風中心在深夜到周一上午之間會先經過澎湖附近後，再沿著西半部近岸處北上，仍不排除在沿岸北上的過程中登陸的機會。

吳聖宇分析，到了周一下午颱風中心將會進入北部海面，暴風圈自下午起逐漸脫離台灣本島陸地，要完全離開台灣附近、解除颱風警報可能要等到周一的晚間以後了。

吳聖宇提到，按照這樣的路徑來看，暴風圈將有機會掃過全台各地，風雨最明顯的地方應該還是以颱風中心可能經過的澎湖、新竹以南，以及面迎東南到偏南風的台東、南花蓮一帶為主，要嚴防強風以及豪雨、大豪雨發生的機會；新竹以北到宜蘭一帶雖然受影響相對較小，但仍會有一陣一陣的風雨出現。

吳聖宇表示，雖受到地形影響的情況下，各地風雨增強的時間點將會有些許不同，不過風雨最大的時間點，大致會是從今天下午暴風圈進入陸地開始起算，晚間一直到周一上午這段期間風雨最為明顯；周一下午之後風雨將逐漸減小，不過因為後續西南風仍將持續，到了周一晚颱風離開之後，中部以南可能還是陸陸續續會有短暫陣雨的現象，要完全雨停應該不容易。

吳聖宇說，颱風暴風圈最快可能要周一下午到傍晚之後，才會逐漸脫離台灣陸地，後續風雨才會趨緩下來，因此周一的颱風假問題似乎也很值得討論，等到氣象署的風雨預報公布，應該就會有答案出來了。