瑞安航空客機火災警報響　乘客「從機翼跳下」逃命畫面曝光

▲乘客從機翼往下跳至地面逃生。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞安航空（Ryanair）一架客機5日準備從西班牙馬約卡島的機場起飛前往英國曼徹斯特，但飛機火災警報突然響起，機上乘客陷入恐慌，有人從機翼往下跳至地面，接著快速跑步離去，總計18人受傷。

Passengers leap on WING to flee low-cost plane FIREBALL pic.twitter.com/oI1Dp7nnvG — RT (@RT_com) July 5, 2025

每日郵報、太陽報報導，事發於馬約卡島帕爾馬機場（Palma Airport），在火災警報響起之後，機上人員撤離行動隨即展開。畫面顯示，部分乘客使用飛機逃生滑梯逃生，但也有部分乘客直接從機翼跳至地面，急忙逃離。

當局證實在凌晨零時36分收到通報，緊急派出4輛救護車，警消人員也出動。整個事件造成18人受傷，其中6人送醫。

事發後，瑞安航空表示火災警報為誤報，這架客機在警報響起之後中止起飛程序，乘客使用充氣滑梯疏散並返回航廈，在疏散期間有少數乘客受傷，機組人員隨即請求醫療協助，公司已安排替代班機，對受影響旅客造成的不便深表歉意。