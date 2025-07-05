丹娜絲最快深夜發布陸警　明後天「強風豪雨」最接近台灣

▲丹娜絲颱風可能路徑變化。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署上午8時30分針對第4號颱風「丹娜絲」發布海上颱風警報，預計明天至下周一上半天最接近台灣，暴風範圍可能帶來強風豪雨，尤其離島澎湖可能最接近暴風中心，最快可能在今天深夜發布陸上颱風警報。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風今天清晨生成，未來24小時可能影響南方及西南方海面，因此發布海上警報。目前其在導引氣流較不明顯，因此移動緩慢，預計今晚東側太平洋高壓向西伸展，讓其有力量逐漸向北移動，移動速度就會加快。

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她指出，丹娜絲颱風今早8時在鵝鑾鼻西南西410公里海面，逐漸往北再往北北東朝台灣海峽南部移動，24小時後影響海域，因此針對巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面發布海警。氣象署綜合整理全世界預報模式認為，丹娜絲颱風可能向北移動，從台灣東方海面經過台灣附近再到大陸方向，預估今天逐漸接近台灣，明、後天上半天影響台灣最明顯。

伍婉華提醒，雖然丹娜絲暴風範圍不是很大，但其所在區域都可能有強風豪雨，尤其外島的澎湖可能是颱風中心較接近地方，民眾仍要留意。若其依照預估路徑移動，氣象署最快可能在今天深夜發布陸上颱風警報。另外，丹娜絲未來可能持續增強，但預估最強強度可能就在輕度颱風等級，仍要持續監測。

伍婉華表示，丹娜絲颱風接近過程，今天澎湖、南部、恆春、綠島及蘭嶼要留意長浪，明天向北擴展，中部及金門沿海也要留意，下周一更向北邊移動，台灣各海面浪高都將增加到2至3米，中心經過範圍可能有4至5米。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署）

她指出，今天清晨起颱風外圍環流逐漸靠近，不論是外圍環流或颱風環流上方都有對流雲系，導致瞬間短延時強降雨，氣象署已針對恆春半島發布大雨特報，今天除了台東及恆春有局部大雨，花蓮也有斷斷續續降雨，東北部、宜蘭、中部、澎湖、金門則有短暫陣雨或雷雨，北部為午後雷陣雨。

她表示，明天颱風往台灣海峽南部北上，各地都有短暫陣雨或雷雨，南部、東南部降雨時間長，甚至有局部豪雨，澎湖、金門、馬祖可能有局部大雨。下周一颱風到台灣海峽北部，稍微減弱遠離，降雨趨緩。

溫度方面，伍婉華指出，今天颱風外圍環流影響花東及恆春，北部仍有沉降高溫達36度，金門約35度、中部34度，其他地區約33度。





▲天氣趨勢。（圖／氣象署）