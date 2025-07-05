颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

▲丹娜絲颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

輕颱丹娜絲凌晨生成，預計今天就會陸續發佈海警、陸警、預計週一下午解除陸警，至於週一是否會放颱風假？端看屆時風雨大小由地方政府決定。

預報員張承傳表示，丹娜絲目前速度緩慢，不過明天就會逐漸加速，氣象署預計今天早上八點半發佈海警、陸警最快今晚發佈，丹娜絲對全台都會有影響，明天、下週一上午影響最為劇烈，不排除有機會登陸台灣。

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▲台灣暴風圈侵襲機率圖。（圖／翻攝中央氣象署）

至於民眾關心的颱風假，中央氣象署今年起在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議，將新增「颱風警報期間沿海地區風力預報」，作為地方政府停班停課參考數據。

氣象署表示，今年起颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議，將新增「颱風警報期間沿海地區風力預報」服務，提供各縣市政府進行停班課決策參用。

氣象署長呂國臣也說，現有的雨量站平均間隔約7、8公里，但短延時強降雨常有範圍小、強度強特性，局部地區可能難以量測，雷達儀為每2分鐘、每250公尺監測，觀測範圍小，能彌補雨量站的不足，現有雷達的高雄林園可監測高雄及屏東，台中望高寮可監測台中及彰化，新北樹林可監測大台北及桃園。