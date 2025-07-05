恐嚇北檢11檢察官！台中女「加工血跡」遭羈押　北院4大理由曝光

▲迷因合成圖恐嚇北檢檢察官「命債命還」被告林女。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

臉書粉專「迷因台式民主」版主因張貼針對京華城案檢察官仇恨性圖文，而引起北檢火速積極偵辦，並迅速查出版主身分就是戴姓工程師，隨後將其傳喚到案；另檢方發現，台中市一對情侶檔周男、林女涉嫌將戴男發布的檢察官圖文加工合成血跡後轉貼，因此同樣火速將2人帶回偵辦。全案訊後遭檢方聲押，並由北院先後於4日深夜、5日凌晨將林女、戴男裁定羈押禁見，而周男則獲請回。

北院今(5日)針對林女羈押理由，提出4點說明：

一、被告林女經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有卷內相關卷證等足稽，可認被告涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪、第153條煽惑他人犯罪(被告林女)、個人資料保護法第20條第1項、第41條非法利用個人資料罪之犯罪嫌疑重大。

二、本件到案被告間彼此供述不一，有事實足認被告有串證及勾串共犯或證人之虞。

三、又有事實足認被告有短期內再犯同種類犯罪之虞。

四、考量被告權益保障及公共利益維護之動態平衡，並審酌憲法上比例原則後，為保全證據，以及預防被告再犯恐嚇之同種類犯罪，尤其刑事訴訟法對勾串共犯、證人，以及預防被告再犯同種類犯罪並無有效預防規定，亦無法如刑事訴訟法第118條規定以僅能於被告逃匿時沒入保證金之具保擔保之；故認無法以具保、責付或限制住居代替，而認有羈押必要。爰依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101 條之1 第1 項第4款、第105條第3項規定，將被告羈押於台北(女子)看守所，並禁止接見通信。

▼北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」，法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

