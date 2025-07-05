　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐嚇北檢11檢察官！台中女「加工血跡」遭羈押　北院4大理由曝光

▲▼ 迷因合成圖恐嚇檢察官「命債命還」被告林惠珠。（圖／記者劉昌松攝）

▲迷因合成圖恐嚇北檢檢察官「命債命還」被告林女。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

臉書粉專「迷因台式民主」版主因張貼針對京華城案檢察官仇恨性圖文，而引起北檢火速積極偵辦，並迅速查出版主身分就是戴姓工程師，隨後將其傳喚到案；另檢方發現，台中市一對情侶檔周男、林女涉嫌將戴男發布的檢察官圖文加工合成血跡後轉貼，因此同樣火速將2人帶回偵辦。全案訊後遭檢方聲押，並由北院先後於4日深夜、5日凌晨將林女、戴男裁定羈押禁見，而周男則獲請回。

北院今(5日)針對林女羈押理由，提出4點說明：

一、被告林女經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有卷內相關卷證等足稽，可認被告涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪、第153條煽惑他人犯罪(被告林女)、個人資料保護法第20條第1項、第41條非法利用個人資料罪之犯罪嫌疑重大。

二、本件到案被告間彼此供述不一，有事實足認被告有串證及勾串共犯或證人之虞。

三、又有事實足認被告有短期內再犯同種類犯罪之虞。

四、考量被告權益保障及公共利益維護之動態平衡，並審酌憲法上比例原則後，為保全證據，以及預防被告再犯恐嚇之同種類犯罪，尤其刑事訴訟法對勾串共犯、證人，以及預防被告再犯同種類犯罪並無有效預防規定，亦無法如刑事訴訟法第118條規定以僅能於被告逃匿時沒入保證金之具保擔保之；故認無法以具保、責付或限制住居代替，而認有羈押必要。爰依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101 條之1 第1 項第4款、第105條第3項規定，將被告羈押於台北(女子)看守所，並禁止接見通信。

▼北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」，法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

▲▼北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普證實：已簽好12份關稅通知信　7日寄出
快訊／台中5死命案「關鍵證人」出現了！
快訊／《驚奇4超人》男星癌逝　享年56歲
飛彈炸市區！伊朗路口「多車空中翻轉」畫面曝光
快訊／台鐵浮洲站旅客落軌　部分列車延誤
大災難預言翻車？日本氣象廳怒斥「胡說八道」：地震只是剛好猜中
幕後／大罷免冷卻「保底剩4席」　藍醞釀「大報仇」、綠拚五五波
再噴金句「罷免原來發神經」　韓國瑜直言：真的瘋了
最強高中生Ray批「台灣像屎」！好友Kai不忍了嗆：丟回台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑恍神釀禍！高雄轎車自撞路樹...保險桿飛30米　車頭「不見了」

大樓養羊房客縱火釀6死！法院判賠600萬　囤物女房東也要賠

師不滿被分手「開槍打女友」判刑7年半　法官憂他輕生繼續羈押

快訊／5死命案出現「關鍵證人」　年輕女也遭張同學牽線代購黃金

警車大迴轉擊落機車「下巴掉了」騎士雷殘受傷　不講武德畫面曝

嗆法警「你是不是防彈的」　莽男秒加一罪！代價拘役50日

騎士自摔遭休旅車輾過「多處骨折」民眾揮手救人　驚悚畫面曝光

被狠剝3層皮騙千萬！詐團扮溫柔女再拐60萬　阿北這次不上當了

快訊／台東垃圾掩埋場大火！大量廢棄物燃燒　面積約400平方公尺

2張提款卡交詐團挨告　她「零社交」獲判無罪！法院認證易被騙

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【奪命機牙】台南堆高機橫越馬路！ 外送女騎士猛撞機牙亡

疑恍神釀禍！高雄轎車自撞路樹...保險桿飛30米　車頭「不見了」

大樓養羊房客縱火釀6死！法院判賠600萬　囤物女房東也要賠

師不滿被分手「開槍打女友」判刑7年半　法官憂他輕生繼續羈押

快訊／5死命案出現「關鍵證人」　年輕女也遭張同學牽線代購黃金

警車大迴轉擊落機車「下巴掉了」騎士雷殘受傷　不講武德畫面曝

嗆法警「你是不是防彈的」　莽男秒加一罪！代價拘役50日

騎士自摔遭休旅車輾過「多處骨折」民眾揮手救人　驚悚畫面曝光

被狠剝3層皮騙千萬！詐團扮溫柔女再拐60萬　阿北這次不上當了

快訊／台東垃圾掩埋場大火！大量廢棄物燃燒　面積約400平方公尺

2張提款卡交詐團挨告　她「零社交」獲判無罪！法院認證易被騙

疑恍神釀禍！高雄轎車自撞路樹...保險桿飛30米　車頭「不見了」

大樓養羊房客縱火釀6死！法院判賠600萬　囤物女房東也要賠

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係「賺了15萬」

頑童MJ116全員格紋英倫風帥照曝光！談創作「並沒有想跟上時代」

丹娜絲來襲！2025屏東海口祭7/5~6日活動全面取消

師不滿被分手「開槍打女友」判刑7年半　法官憂他輕生繼續羈押

快訊／川普證實：已簽好12份關稅通知信　預計7日寄出

御私藏聯名高雄炸雞店開賣「2款超值套餐」　每日限量各100份

《驚奇4超人》朱利安麥可馬洪癌逝！　享年56歲

快訊／5死命案出現「關鍵證人」　年輕女也遭張同學牽線代購黃金

【求助議員畫面曝】軍品店闆娘傳訊「會度過難關」！5天後傳不幸消息

社會熱門新聞

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案「缺突破性證據」　美容師同學說詞閃爍

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

即／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送

媽載兒深夜自撞　苗栗女慘死9歲兒搶救中

獨／撿回收價32電鍋送人　清潔隊員貪污重罪起訴

高大成曝詐團騙術：這類人最容易上當

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

24歲女邀摩鐵歡唱　他開心赴約卻打斷腿真相曝

更多熱門

相關新聞

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

「迷因台式民主」版主、39歲戴姓工程師合成照片，公布偵辦京華城案的11名檢察官以及3名承審法官，並發布在社群平台上，要大家「記住他們的名字跟臉」。林姓女子看到後，將原圖加工血跡特效，再轉發寫下「命債命還」，2人雙雙涉嫌恐嚇，遭檢方聲押。台北地院審理後，裁定2人羈押禁見。

恐嚇檢察官被抓「跟民眾黨無關」工程師：我一人幹的

恐嚇檢察官被抓「跟民眾黨無關」工程師：我一人幹的

情侶轉發恐嚇檢察官照　女友全扛：對時事不滿

情侶轉發恐嚇檢察官照　女友全扛：對時事不滿

即／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊

即／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊

工程師曝檢察官+法官照　情侶檔轉貼合成「血痕」也栽了

工程師曝檢察官+法官照　情侶檔轉貼合成「血痕」也栽了

關鍵字：

北檢檢察官菁英檢察官

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

日能登半島強震後直接多一大塊！　對比圖驚呆上萬人

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面