他困惑問「台人不愛夜市了」？大票網友出面曝原因

▲台灣的夜市食物種類多元，相當吸引人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

台灣的夜市相當有名，除了觀光客來台必訪以外，同樣受到本地人喜愛。不過，近日有網友發現，他本身逛夜市的頻率愈來愈低，也觀察到年輕人逐漸不去夜市，讓他相當好奇原因，貼文曝光後引起了不少討論。

這名網友在Threads上發文詢問，他婚前至少每2周去一次夜市，不過現在頻率愈來愈低，每2個月有去一次就算多，且似乎也愈來愈少年輕人愛逛夜市，讓他感到相當好奇，「台灣人是否變得不愛吃夜市了？」

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對此，不少人給出回應，「東西貴啊」、「太熱又太貴」、「夜市吃一圈，可以去吃吃到飽了」、「天氣熱、環境又差、現在價格也不親民，要花那些錢還不如去百貨公司吹冷氣吃美食街」、「去夜市隨便買就500，還不一定會飽。攤位相似的太多。」

▲台灣的夜市食物種類多元，相當吸引人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



事實上，臉書粉專「游庭澔的財經皓角」5月間曾發文分享，近年來台灣的消費型態大幅改變，從室外消費轉為室內消費。

游庭澔舉例，今年有許多購物中心陸續開幕，包含誠品生活台南、大巨蛋商場、新光三越台南小北門等等。這些大型商場不但能躲太陽、躲雨，還能夠遛小孩，也沒有被車撞的困擾，因此陸續開幕以後，街頭逛街、逛夜市的人愈來愈少。