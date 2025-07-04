南投縣單身聯誼7／26、8／30登場　配對成功可享韓式料理浪漫饗宴

▲南投縣單身聯誼活動將於7月26日及8月30日登場。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今年暑期規劃辦理2場「緣定南投‧甜在心林」單身聯誼活動，分別於7月26日在杉林溪森林生態渡假園區，及8月30日於文武廟及妮娜巧克力工廠，歡迎設籍於南投縣、在南投縣就學或就業之22歲(92年次)至45歲(69年次)未婚民眾報名參加。

南投縣民政處表示，本次活動亮點包括：「心動對話所」，可輕鬆聊天、讓愛情自然萌芽；「愛情心理學＆月老加持」，讓民眾認識自己，更靠近愛情；「森林闖關＆甜蜜DIY」，以互動體驗，讓彼此好感再升級；參加即享五重好禮，若配對成功更可享「金韓食」專屬韓式料理浪漫饗宴。

縣府民政處指出，本次活動為免費參加，報名錄取後收取保證金500元，當天聯誼活動結束之後7個工作日內將全額退還。參加人員繳交保證金，若無法出席，須於活動前15日以電子郵件通知本府委辦廠商，才可以全額退費。若逾期通知廠商或未通知廠商，保證金將依法繳回南投縣政府公庫。

報名時間：即日起至7月18日；每場限額40人，以男性、女性名額各半優先，預計總人數80名本次；活動行程與報名表傳送門 ：https://reurl.cc/AMoErE。