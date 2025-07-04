關警暖勸單親母阻憾事　啟動「社安網」持續追蹤關懷

▲關警暖勸單親母阻憾事。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山警察分局關山聯合所日前接獲119轉報，指稱一名單親母疑似自殘並有輕生意圖。員警接獲通報後，迅速派遣副所長周平和及警員李承軒、黃彥儒趕赴現場，經過長時間耐心勸說，成功化解危機，避免憾事發生。

據了解，事件發生於當日上午9時54分，一名民眾向119報案，稱其女性友人因情緒低落疑有輕生傾向。小花當時意識清醒，但情緒極度不穩，家中無人陪伴。119隨即將案情轉報關山聯合所。

經警方初步了解，小花長期獨自照顧年僅4歲幼兒，因工作不穩及經濟壓力沉重，導致情緒日益低落，甚至產生輕生念頭。警員迅速抵達現場，並展開約30分鐘的耐心安撫與溝通，深入了解其心理及情感需求，成功引導小花放下輕生念頭，情緒逐漸穩定。隨後由119急救人員為其包紮傷口，所幸無生命危險。

為保障小花的心理健康與安全，警方通知其友人前來陪伴，並通報相關社福機構提供心理輔導及家庭照顧支持。同時，警方將小花列入自殺防治中心管控名單，啟動「社安網」持續追蹤關懷，防範類似事件再次發生。

關山警察分局表示，該事件提醒社會關注單親家庭面臨的多重壓力與挑戰，呼籲民眾及早察覺親友或鄰居情緒困擾，給予及時協助。期盼社會各界攜手提供更多資源與援助，讓每一個需要幫助的人都能感受到溫暖與希望。

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