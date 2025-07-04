獨家／亞亞續打行政訴訟！　控訴被「摧毀人格」：欠我一個公道

▲陸配亞亞返回大陸後，首度接受台媒專訪。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／武漢報導

陸配網紅亞亞（劉振亞）返回大陸之後，對於遭強制出境一事，持續提出行政訴訟。她直言，打訴訟是因為「有一口氣嚥不下去」，尤其是在「摧毀人格」方面，台灣當局欠她一個公道；只是，目前訴訟進度仍緩慢。

亞亞被指控涉及「武統言論」，移民署限她於3月25日前離境。亞亞近日以台灣自媒體人身分，帶著女兒參加於湖北舉行的「海峽兩岸媒體荊楚行」活動；在昨（3）日的歡迎晚宴之後，她向《東森新媒體ETtoday》吐露近期狀況。這也是她返回大陸後，首次接受台灣媒體的專訪。

亞亞透露，她已針對遭強制出境一事進行行政訴訟，然而，目前沒有太多進展，「我們已經提交（訴訟）了，但是上面沒有處理」。

由於家人的重心都在台灣，她是否擔心回不去？亞亞表示，移民署給她的處分（不許可再申請依親居留）是5年，而已經回來大陸的她，心裡已經把未來的事情都run（指思考過）了一遍，不會在這5年內一定要回到台灣。

但是她接著強調，「我現在打訴訟，只是覺得有一口氣嚥不下去」，「太多的東西我覺得真的（台灣）當局欠我一個公道了，特別是摧毀我的人格，這一方面我沒有辦法接受」。

對於「摧毀人格」，亞亞解釋，是指假結婚、洗人口等指控，「這個新聞我是自己從電視上面看到的」。她說，在沒有公文與通知的情況下，媒體就大肆報導，「一個晚上就把這個事情炒熱了，第二天我就已經變成了2300萬人口的敵人」。當時聽到「洗人口」指控，她第一個反應是充滿詫異：「這是在說我嗎？」

當被問及，未來在抖音的發言是否更加謹慎小心？亞亞直言「不會」，「由始至終，我都沒有覺得自己做錯，也沒有覺得說錯過話」。她強調，自己從來沒有鼓吹過武統，只是在討論台灣當局做出的一些行為，會給台灣的老百姓帶來什麼樣的危害。

回來大陸之後，亞亞更新抖音的頻率明顯降低。她解釋，這是因為自己經歷了這麼大的波折，包括面對骨肉分離、家庭被撕裂，確實是非常大的打擊，「我需要有時間來釋懷，哪怕到現在還沒有完全釋懷，但是至少能有一個緩衝期，讓自己心情能夠慢慢緩和一些。」