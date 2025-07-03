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獨家／返陸後首度面對台媒　亞亞：我依然認為台灣百姓善良淳樸

▲▼陸配亞亞（劉振亞）帶女兒出席湖北活動，兩人身穿母女裝。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸配亞亞帶女兒出席湖北活動，兩人身穿母女裝。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／武漢報導

陸配網紅亞亞（劉振亞）此前遭強制出境，返回大陸迄今已逾三個月。她最新接受《東森新媒體ETtoday》採訪時透露，女兒已經到了大陸，兒子與丈夫近日也會前來與她團聚。儘管經歷風波，她仍強調，自己依然認為台灣百姓是善良與淳樸的。

亞亞被指控涉及「武統言論」，移民署限她於3月25日前離境。亞亞近日以台灣自媒體人身分，帶著女兒參加於湖北舉行的「海峽兩岸媒體荊楚行」活動；在今（3）日的歡迎晚宴之後，她向《東森新媒體ETtoday》吐露近期狀況。這也是她返回大陸後，首次接受台灣媒體的專訪。

回想當時面對輿論風暴、遭強制出境，如今她是否仍感到恨或憤怒？亞亞直言，不能用「恨」來形容，哪怕當時她很憤怒，但是絕對不會（將情緒）針對整個台灣。

亞亞續指，「因為我是遭受政治迫害，然後他們是政治操弄針對我，或者說針對陸配，怎麼可以把所有東西都嫁接到台灣的老百姓身上去？那是不行的，我們一定要分得清楚」。她也自認，當時自己還算是理性地在看待這件事情。

亞亞接著提到，對於惡意帶風向，或是惡意對待她的人，她是可以分得清楚的，「在我的觀念裡面，我們台灣的普通老百姓一直都是很熱情、很善良、很淳樸的，包括我現在回來（大陸），我依然這麼認為」。

記者注意到，亞亞說著「我們台灣」。她回應，「是的，就是『我們台灣』，我在那邊（台灣）也一直都這麼說，因為台灣也是我的家」。

亞亞的女兒已經於5月間到大陸與她團聚，兒子近日開始放暑假，過幾天也會跟丈夫一同到大陸找她。亞亞回憶，剛回大陸時，看到小朋友在台灣，她吃飯也吃不下，晚上也睡不好，是當媽媽的一種內心煎熬。

亞亞直言，女兒現在非常適應在大陸的生活。她說，大陸同胞對台灣同胞的友善非常明顯；所以女兒回來的感覺都是非常好、非常親切，因為都是一家人。

亞亞女兒的照片先前遭民眾置於台南城隍廟並下詛咒，在學校也疑似遭到霸凌。被問及未來是否考慮讓兒女到大陸上學，亞亞指出，她先生過幾天就會過來（大陸），到時候會一起討論這個問題。

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