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館長想當抖音直播主！梁文傑：袒胸露背笑迎春「對岸會很頭痛」

記者蔡紹堅／台北報導

網紅「館長」陳之漢近日透露，他將再度前往中國大陸開直播，而且打算開始經營大陸的抖音及B站平台。對此，陸委會副主委梁文傑表示，館長現在是「袒胸露背笑迎春」，但對岸可能很頭痛，因為大陸對直播主是有一些規定的，例如不能大面積紋身等等。

梁文傑在記者會上提到，館長原來是「猶抱琵琶半遮面」，現在可能是「袒胸露背笑迎春」，就是已經很直接了，「到目前為止，他在對岸的眼裡應該是表現的很好，所以央視也給了他3分鐘的時間，央視是不會給一般人時間的。」

▼館長預告將再赴陸，並打算經營大陸影音平台。（圖／翻攝館長YT）

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

梁文傑說，館長說現在要申請在抖音、B站上當直播主，還在審查中，「我想對岸可能也挺頭痛的，因為，根據大陸網信辦和相關單位的一些規定，對直播主是有一定的要求，比如不得有大面積的紋身。」

梁文傑還說，「所以到底對岸要不要審核、批准？我想他們一定很頭痛，一方面必須要施予好處，一方面對他們自己的審查標準來說是重大挑戰。」

梁文傑強調，就陸委會的立場，這麼多年來，台商在大陸賺錢的人這麼多，從來沒有要求不要在大陸賺錢、投資，「我們從事的很多是台商的輔導工作、聯誼工作，或是台幹、台生的關懷工作。」

梁文傑並提到，到中國大陸從商，照對岸的講法，就是「賺中國的錢，不准砸中國的鍋」這些東西以後都會產生相應的影響。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

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