23歲無照老闆闖紅燈撞死騎士　新北衛生局：未登記為救護車駕駛

▲救護車與機車發生碰撞，最終騎士送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、鄒鎮宇／台北報導

台北市松山區三民路1日下午發生一起死亡車禍，23歲盧姓男子無照駕駛救護車，於三民路闖紅燈碰撞60歲黃姓騎士，導致對方死亡。對此，新北市衛生局表示，盧男有救護人員（EMT）證書，但未登記為該公司救護車駕駛。

新北市衛生局表示，涉事救護車公司於113年6月經核准設立，並符合相關設置規定。肇事盧男領有EMT證書，且登記為該公司救護人員，惟並未登記為該公司救護車駕駛。據了解，盧男為救護車公司負責人，但從來都沒有駕照，並非被吊銷。

根據「救護車及救護車營業機構設置設立許可管理辦法」第7條規定，救護車駕駛人必須持有職業駕駛執照。違反此規定者，依緊急醫療救護法第41條，最高可處新台幣50萬元罰鍰，情節重大者甚至可能面臨廢止救護車營業機構設立許可的處分。

新北衛生局表示，該局每年均定期查核民間救護車公司的人員及車輛配置，並不定期抽查勤務執行狀況，以確保符合相關規範。對於本案，衛生局將進一步調查並依法處理，提醒業者務必遵守法規以保障公共安全。

回顧整起案發經過，23歲盧姓駕駛載送一名腦溢血的病患轉院，行經該處路口時，雖然有鳴笛，但闖紅燈導致60歲黃姓騎士反應不及，騎士當場撞上救護車，人卡在底盤受困。

警消隨後將黃男救出，但黃傷勢嚴重已失去生命跡象，經急救過後，仍於下午3時13分宣告不治。根據警方調查，盧男並無駕照卻開救護車上路，將依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦，至於整起事故詳細發生原因經過、肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。