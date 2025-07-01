　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

23歲無照老闆闖紅燈撞死騎士　新北衛生局：未登記為救護車駕駛

▲機車騎士遭撞擊後無呼吸心跳緊急送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲救護車與機車發生碰撞，最終騎士送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、鄒鎮宇／台北報導

台北市松山區三民路1日下午發生一起死亡車禍，23歲盧姓男子無照駕駛救護車，於三民路闖紅燈碰撞60歲黃姓騎士，導致對方死亡。對此，新北市衛生局表示，盧男有救護人員（EMT）證書，但未登記為該公司救護車駕駛。

新北市衛生局表示，涉事救護車公司於113年6月經核准設立，並符合相關設置規定。肇事盧男領有EMT證書，且登記為該公司救護人員，惟並未登記為該公司救護車駕駛。據了解，盧男為救護車公司負責人，但從來都沒有駕照，並非被吊銷。

根據「救護車及救護車營業機構設置設立許可管理辦法」第7條規定，救護車駕駛人必須持有職業駕駛執照。違反此規定者，依緊急醫療救護法第41條，最高可處新台幣50萬元罰鍰，情節重大者甚至可能面臨廢止救護車營業機構設立許可的處分。

新北衛生局表示，該局每年均定期查核民間救護車公司的人員及車輛配置，並不定期抽查勤務執行狀況，以確保符合相關規範。對於本案，衛生局將進一步調查並依法處理，提醒業者務必遵守法規以保障公共安全。

回顧整起案發經過，23歲盧姓駕駛載送一名腦溢血的病患轉院，行經該處路口時，雖然有鳴笛，但闖紅燈導致60歲黃姓騎士反應不及，騎士當場撞上救護車，人卡在底盤受困。

警消隨後將黃男救出，但黃傷勢嚴重已失去生命跡象，經急救過後，仍於下午3時13分宣告不治。根據警方調查，盧男並無駕照卻開救護車上路，將依過失致死罪嫌移送台北地檢署偵辦，至於整起事故詳細發生原因經過、肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新劇才剛播！韓女星離世　享年43歲
快訊／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發布避難命令
孫安佐突發「5點重大公告」宣布停工！
快訊／熱帶低壓估明天成颱！日本氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
快訊／新北2轎車「街頭追逐狂飆」連撞12汽機車　6人送醫
賴清德：不補助台電1000億就會漲價　不曉得普發1萬是能用多
帆布鞋側邊兩個洞不是裝飾！真實用途曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北2車疑感情糾紛「街頭追逐狂飆」　連撞12汽機車6人送醫

快訊／台東台11線2車對撞「轎車燒成火球」　1死1重傷

23歲無照老闆闖紅燈撞死騎士　新北衛生局：未登記為救護車駕駛

獨／妻墜樓永別！彭振聲哽咽「這是政治操作」　嘆後悔來台北

彭振聲妻顧中風婆婆40年未喊累　「睡前念幾句」最後早餐成永別

朱亞虎認罪偵訊內容曝！檢讚「佩服你是第一個」　柯文哲說話了

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來！她醒來察覺異狀

快訊／彭振聲妻墜亡…名字已列「火化名單」　預定7/15告別式

快訊／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉

別闖！測速與科技執法熱區排行公佈　永康、仁德路口奪「罰單王」

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

快訊／新北2車疑感情糾紛「街頭追逐狂飆」　連撞12汽機車6人送醫

快訊／台東台11線2車對撞「轎車燒成火球」　1死1重傷

23歲無照老闆闖紅燈撞死騎士　新北衛生局：未登記為救護車駕駛

獨／妻墜樓永別！彭振聲哽咽「這是政治操作」　嘆後悔來台北

彭振聲妻顧中風婆婆40年未喊累　「睡前念幾句」最後早餐成永別

朱亞虎認罪偵訊內容曝！檢讚「佩服你是第一個」　柯文哲說話了

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來！她醒來察覺異狀

快訊／彭振聲妻墜亡…名字已列「火化名單」　預定7/15告別式

快訊／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉

別闖！測速與科技執法熱區排行公佈　永康、仁德路口奪「罰單王」

FEniX李承隆曝重磅喜訊！　飆「超狂高音」粉全嗨炸

5月新劇才剛播！《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲　經紀人心碎證實

美日中8國論文被抓「藏AI秘密指令」　誘導AI給出高評價

大樂透頭獎9連槓「下期上看3億元」！3幸運兒抱回百萬

快訊／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發布避難命令

孫安佐突發「5點重大公告」宣布停工！經紀人證實：身心出狀況

快訊／熱帶低壓估明天成颱！日本氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

快訊／新北2車疑感情糾紛「街頭追逐狂飆」　連撞12汽機車6人送醫

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

三星無預警更新！NFC門禁卡開放儲存手機　簡單4步驟讓實體卡Bye

【灑出整車啤酒】貨車沒綁牢！民眾狂撿駕駛超崩潰

社會熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

獨／留最後早餐後輕生　彭振聲憶亡妻：我很愧疚

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

即／北市重大車禍！救護車撞機車騎士不治

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

即／北投旅館傳出火警！

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

更多熱門

相關新聞

台東2車對撞火燒車　1死1重傷

台東2車對撞火燒車　1死1重傷

台東警消1日晚間6點30分接獲通報，台11線長濱鄉竹湖路段發生2輛轎車不明原因對撞，其中一輛轎車經猛烈撞擊後瞬間起火燃燒，事故造成一死一重傷，詳細肇事原因待釐清。

即／彭振聲妻墜樓亡　預定7/15告別式

即／彭振聲妻墜樓亡　預定7/15告別式

23歲男「無照開救護車」撞機車！　騎士卡底盤慘死

23歲男「無照開救護車」撞機車！　騎士卡底盤慘死

64歲陸男「開車低頭滑手機」撞死3人

64歲陸男「開車低頭滑手機」撞死3人

聯結車司機帶7歲女兒拚經濟　翻落邊坡

聯結車司機帶7歲女兒拚經濟　翻落邊坡

關鍵字：

車禍無照駕駛救護車台北悲劇

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

獨／留最後早餐後輕生　彭振聲憶亡妻：我很愧疚

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

即／北市重大車禍！救護車撞機車騎士不治

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面