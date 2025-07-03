致死率97％！陸兒童感染「食腦蟲」再一例　6歲男童退燒仍未脫險

▲大陸一名6歲男童玩水後感染「食腦蟲」，仍未脫離險境。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

福建一名5歲女童近期與家人泡溫泉，意外感染上致死率高達97％的「食腦蟲」福氏耐格里阿米巴原蟲，情況堪憂。事隔多日，安徽一名家長也在網路上發文求助，6歲兒子打水仗後高燒不退，送醫才發現也感染另一種也是「食腦蟲」的狒狒阿米巴原蟲，現已轉至上海復旦醫院，雖已退燒，仍未脫離險境，只能趕緊聯繫藥廠通過用藥緊急用藥流程審批。

《現代快報》報導，男童媽媽發文稱，7月2日復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇來到復旦大學兒科醫院進行會診，會診結果將使用國產的硝羥喹啉進行治療，並且在走倫理用藥流程，目前不知道什麼時候能審批通過。

男童媽媽強調，目前已與製藥公司聯繫上，「我們看到網友評論，聯繫到了之前治癒孩子的爸爸，他推薦了相關製藥公司。醫生立馬聯繫了，現在就是在走流程。」

男童媽媽透露，「我們以為退燒後的孩子就要好了，可是醫生找我們談話，說這個病太可怕了，醫院也在緊急聯繫對應藥企，尋找正規途徑購買特效藥。」

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇曾表示，「在中國，食腦蟲（感染）屬於罕見事件，感染概率極低，一年到頭全國也難得見到幾例，感染者中多見幼兒、青少年群體。如果得了這種疾病，一旦（蟲體）進腦，病死率很高，發病後病情常在一周內迅速惡化。」

浙江大學醫學院附屬兒童醫院感染科主任黃麗素強調，雖然感染阿米巴原蟲機率不大，但家長還是要注意，夏天是「食腦蟲」感染的相對高發期，「預防方式是前往經過消毒處理，含氯的正規泳池，避免去湖泊、溪流等天然水域野泳。」