三麗鷗人氣榜洗牌！布丁狗終結五連霸王者　Hello Kitty只排第5

▲2025三麗鷗人氣角色大賞，「布丁狗」奪回人氣寶座，擠下「大耳狗」。圖／翻攝自三麗鷗官網）

記者洪菱鞠／綜合報導

「三麗鷗人氣角色大賞」今年邁入第40年，來自14個國家及地區的粉絲熱情參與投票，官方於日前公布結果，人氣排行榜引發熱烈關注，去年排名第四的「布丁狗」以561萬票奪冠，睽違9年再次重返第一寶座，一舉終結「大耳狗」的五連霸封王紀錄。至於大家熟悉的經典角色Hello Kitty，則名列第五。

這場活動自1986年開辦以來，已成為三麗鷗最重要的年度盛事。過去五屆（2020～2024年）締造連續奪冠紀錄的大耳狗，今年以542萬票退居第二，未能完成六連霸；布丁狗則以561萬票成功逆轉，繼2016年後、時隔9年再度登上冠軍，也是他第四度榮登人氣第一，不僅在日本國內人氣居高不下，海外表現同樣亮眼，在9個國家和地區同樣拿下第一，展現全球影響力。

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布丁狗於1996年出道，是一隻戴著深咖啡 色貝雷帽、個性悠哉的黃金獵犬男孩。他的療癒形象深植人心，20年以上粉絲分享：「他的性格很溫和，看著就覺得被治癒。」另一位粉絲也說：「雖然生活要努力，但看到布丁狗，會覺得偶爾按照自己的步調慢下來也無妨。」

根據官方網站「2025三麗鷗人氣角色大賞」結果發表，綜合排名前10名依序為：布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗、酷洛米、Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子、人魚漢頓、山姆企鵝、貝克鴨。此外，也有意想不到的角色上榜，1984年登場、以Hello Kitty的朋友身分亮相的「泰迪熊（Tiny Chum）」，不只拿下第40名，也榮獲「40週年特別獎」。

一年一度的人氣投票活動再次證明，三麗鷗角色不只是可愛，更承載著跨世代的情感連結與陪伴。

▲綜合排名第4～10名。（圖／翻攝自三麗鷗官網）