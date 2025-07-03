桃園男才開完庭又偷機車　實習警首日出勤就逮賊

▲簡姓男子才開完庭又偷車為警方埋伏逮捕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名46歲廖姓男子因竊盜案到桃園地檢署開庭，結束後見路旁一部機車鑰匙孔旁的置物空間有鑰匙，於是拿起發動騎回平鎮住處，警方接獲被害人報案，調閱監視器查獲機車停放處，於是埋伏等待廖男現身後將其逮捕。首日出勤實習警倪紫軒就跟學長追查竊嫌，對於學長積極合作迅速緝獲竊嫌印象極為深刻。

▲▼首日出勤的實習警倪紫軒就跟學長追查竊嫌，印象深刻。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所昨（2）日接獲王姓保全員報案，指稱停放於桃園區江南三街的機車遭人竊走，警員徐啟恩、鄧崴、謝宗燁與實習生倪紫軒(113一般四等特考班)立即依規定受理並前往現場查訪。

經調閱周邊監視系統掌握嫌犯行進方向，再擴大調閱沿途畫面，掌握廖姓男子涉嫌利用被害人將鑰匙放於機車鑰匙孔開放式置物空間，直接將機車騎往平鎮，員警循線趕往平鎮區中庸路埋伏，待廖男現身牽車立即將其逮捕，廖男表示，甫於地檢署因竊盜開完庭，為了省計程車錢才會順手牽羊，偷騎他人機車回平鎮區住處，全案依法移請偵辦。

值得一提的是實習生倪紫軒第一天實習出勤就跟學長追查竊嫌，對於學長積極合作迅速緝獲竊嫌印象極為深刻，她在從警哥哥的鼓勵下報考警察特考，本次分發到龍安派出所實習，希望透過參與勤務，印證從哥哥轉述執行勤務的技巧，沒想到第一天上班就真實參與追緝竊嫌的過程，讓她大開眼界。