　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園男才開完庭又偷機車　實習警首日出勤就逮賊

▲簡姓男子才開完庭又偷車為警方埋伏逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲簡姓男子才開完庭又偷車為警方埋伏逮捕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名46歲廖姓男子因竊盜案到桃園地檢署開庭，結束後見路旁一部機車鑰匙孔旁的置物空間有鑰匙，於是拿起發動騎回平鎮住處，警方接獲被害人報案，調閱監視器查獲機車停放處，於是埋伏等待廖男現身後將其逮捕。首日出勤實習警倪紫軒就跟學長追查竊嫌，對於學長積極合作迅速緝獲竊嫌印象極為深刻。

▲▼首日出勤的實習警倪紫軒就跟學長追查竊嫌，印象深刻。（圖／桃園警分局提供）

▲▼首日出勤的實習警倪紫軒就跟學長追查竊嫌，印象深刻。（圖／桃園警分局提供）

▲▼首日出勤的實習警倪紫軒就跟學長追查竊嫌，印象深刻。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所昨（2）日接獲王姓保全員報案，指稱停放於桃園區江南三街的機車遭人竊走，警員徐啟恩、鄧崴、謝宗燁與實習生倪紫軒(113一般四等特考班)立即依規定受理並前往現場查訪。

經調閱周邊監視系統掌握嫌犯行進方向，再擴大調閱沿途畫面，掌握廖姓男子涉嫌利用被害人將鑰匙放於機車鑰匙孔開放式置物空間，直接將機車騎往平鎮，員警循線趕往平鎮區中庸路埋伏，待廖男現身牽車立即將其逮捕，廖男表示，甫於地檢署因竊盜開完庭，為了省計程車錢才會順手牽羊，偷騎他人機車回平鎮區住處，全案依法移請偵辦。

值得一提的是實習生倪紫軒第一天實習出勤就跟學長追查竊嫌，對於學長積極合作迅速緝獲竊嫌印象極為深刻，她在從警哥哥的鼓勵下報考警察特考，本次分發到龍安派出所實習，希望透過參與勤務，印證從哥哥轉述執行勤務的技巧，沒想到第一天上班就真實參與追緝竊嫌的過程，讓她大開眼界。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台女星淚訴「遭友人下藥」！　私密照外流男星群組
不願幫蓋「柯文哲甲章」　彭振聲堅持京華城關鍵公文要柯決行
台中1家5口被錢壓垮！　大女兒二度上當鋪
1家5口亡！空軍女婿悲痛衝回台中　見愛妻最後一面
北市議員財產申報曝！　2人身家破億、1人負債近2億
快訊／熱飆39.2度　15縣市高溫警示
彭振聲沒顧慮了「全部說出來」　苦苓：柯文哲完了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

桃園男才開完庭又偷機車　實習警首日出勤就逮賊

廢棄物申報不實最重罰300萬　基隆環保局籲業者合法清運

臉書淪詐騙溫床！台灣民間反詐騙協會面談被害人　協助提告求償

屏東低收翁養3孫陷困境　枋寮警+善心團體聯手捐款

台南教育局徵才！　招募3名心理師打造五「心」級輔導服務

桃園青年局職涯四階段整合計畫　產官學攜手打通學子求職路

秒飛越太平洋「來去夏威夷」 華泰名品城全新ALOHA繽紛景點亮相

我扶輪我驕傲！耀登科技董事長張玉斌　就任國際扶輪3502地區總監

桃園北橫三大主題遊程登場　攜手業界推動山區觀光

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

桃園男才開完庭又偷機車　實習警首日出勤就逮賊

廢棄物申報不實最重罰300萬　基隆環保局籲業者合法清運

臉書淪詐騙溫床！台灣民間反詐騙協會面談被害人　協助提告求償

屏東低收翁養3孫陷困境　枋寮警+善心團體聯手捐款

台南教育局徵才！　招募3名心理師打造五「心」級輔導服務

桃園青年局職涯四階段整合計畫　產官學攜手打通學子求職路

秒飛越太平洋「來去夏威夷」 華泰名品城全新ALOHA繽紛景點亮相

我扶輪我驕傲！耀登科技董事長張玉斌　就任國際扶輪3502地區總監

桃園北橫三大主題遊程登場　攜手業界推動山區觀光

最兇乳癌治療曙光！國衛院、清大開發新藥　研究成果登頂尖期刊

夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

驚險畫面曝！客機暴雨中降落　機翼「差點撞地」民眾嚇瘋尖叫

Lily辦藝術展挨酸！陳沂問「有資源為何不能用」：會投胎就是本事

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

傳美國解除對中國乙烷出口管制　路透：美中貿易休戰

皮包+4萬被「TKO」騎士撿走　生活費沒了！單親爸PO網求歸還

七期「三高三低」優勢浮現　微型商辦交易占72%

庫明加轉戰國王？勇士正討論3方交易　等冠軍中鋒霍佛德做決定

桃園男才開完庭又偷機車　實習警首日出勤就逮賊

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

地方熱門新聞

桃園北橫三大主題遊程登場　推動山區觀光

我扶輪我驕傲　張玉斌就任扶輪3502地區總監

雲科大芒果炸彈爆擊！碩士生機車遭空襲砸出洞

桃園職涯四階段整合計畫　打通學子求職路

來去夏威夷！　華泰名品城全新ALOHA景點亮相

台南裕文國小登上澳洲校園音樂殿堂奪金賞締台灣之最

2025國際商學院聯盟年會　元智大學登場

台南教育局徵才！招募3名心理師打造五「心」級輔導服務

臉書淪詐騙溫床！台灣民間反詐騙協會助提告求償

拍桌飆罵！桃殯葬業者失控嗆公務員

台東欣豐食品豆腐工廠排放水質超標　最重罰300萬

新北21學子獲總統教育獎　侯友宜：堅毅精神照亮人生

記得儲水！桃園楊梅區12個里7/8停水20小時

齊心抗登革熱！圓山慈善捐贈萬瓶防蚊液助警消守護健康

更多熱門

相關新聞

紅著眼眶搭高鐵！彭振聲急返高雄畫面曝

紅著眼眶搭高鐵！彭振聲急返高雄畫面曝

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)上午開庭前，妻子謝夏蕎卻在高雄輕生身亡，聽聞死訊的彭當場情緒崩潰痛哭，紅著眼眶搭高鐵趕回高雄，被問及是否覺得檢方殺人害命，他停頓數秒後簡短回應「我不想講」。

即／妻子輕生亡徹底崩潰！　彭振聲表情凝重步出北院

即／妻子輕生亡徹底崩潰！　彭振聲表情凝重步出北院

快訊／「妻輕生亡」彭振聲崩潰！　緊急向法院請假趕回高雄

快訊／「妻輕生亡」彭振聲崩潰！　緊急向法院請假趕回高雄

太魯閣部落音樂會今年3場　首場6/28登場

太魯閣部落音樂會今年3場　首場6/28登場

國際志工陪伴中學生學英語金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

國際志工陪伴中學生學英語金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

關鍵字：

開庭偷機車實習警體驗抓小偷印象深刻

讀者迴響

熱門新聞

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

獨／台中驚傳一家五口命案！

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面