青年發揮創意結合在地文化　煮出「限定版池上便當」

▲台東池上青年烹煮限定版「池上便當」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由教育部青年發展署推動的「青年社區參與行動計畫」，近日在台東池上舉辦創意便當體驗活動，吸引來自全台的青年踴躍參與。活動由在地團隊「觀魚工作室」承辦，透過實地採買、團隊合作與文化融合，青年們親手打造出一款款富含在地風味與個人記憶的「限定版池上便當」。

本次活動採網路報名方式，吸引來自各地的青年自行搭乘交通工具前往池上。報到後，大夥首先前往池上傳統市場採購食材，並在關山鎮農會「米國學校」的多元文化廚藝教室展開料理創作。每組參與者皆發揮創意，以在地「當季」蔬果為基礎，設計出富含色香味的便當菜色。

來自東海岸阿美族部落的學員關同學分享，團隊在討論後決定以原住民傳統手路菜為靈感，融入各自家鄉長輩的拿手料理，共同打造出獨具風味的「池上山海便當」，展現文化融合的創意成果。

值得一提的是，在傳統市場採買的過程中，許多攤商得知青年們是為了設計「池上便當」而來，紛紛大方地半買半相送，展現池上濃厚的人情味。學員們也表示，相較於都會區常見的超市與量販店，傳統市場不僅保有與人互動的溫度，更讓他們深入體驗在地生活的真實樣貌。

觀魚工作室執行助理洪郁絢指出，此次活動強調實地參與與創意實作，讓青年走入社區、理解地方文化與產業背景，同時思考如何透過行動參與地方、帶來改變。「便當裡的每一道菜色，不只是味蕾的饗宴，更是文化與記憶的展演。」她說。

這場以料理為載體的文化交流活動，不僅促進團隊間的默契，也讓青年們重新認識台灣土地的多元面貌，為池上注入滿滿青春活力與創新能量。