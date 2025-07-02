台東欣豐食品豆腐工廠排放水質超標　最重罰300萬

▲台東縣府夜間聯合稽查豆腐工廠並將裁罰要求改善。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

針對台東市新園里民反映欣豐食品豆腐工廠疑似排放廢水造成異味擾民，台東縣政府持續關注，並於1日晚間8時，由環保局聯合衛生局、財政及經濟發展處等單位前往工廠執行聯合稽查行動。現場確認該廠排放廢水水質疑似超標，縣府將依法裁罰，並要求工廠改善相關設備與排放處理程序。

此次聯合稽查由縣府環境保護局主責，稽查人員於現場採集廠區廢水排放水樣，送交檢驗機構檢測。經初步確認，先前6月30日查獲該廠清洗廢水PH值高達9.69，已超過法定PH9標準，構成違反水污染防治法，後續將依規處以3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局表示，昨晚再次實施現場採樣，檢驗項目除pH值外，亦包括懸浮固體（SS）、生化需氧量（BOD）與化學需氧量（COD）等指標，以進一步評估對周邊環境可能造成的影響。廢水處理設備功能也進行詳細勘查，並將提供改善建議，協助業者提升處理效能。

除環保面向外，衛生局食品藥政科針對工廠食品安全衛生部分同步查核，財政及經濟發展處工商管理科也就工廠登記與營運項目進行調查確認。

台東縣政府強調，維護環境品質是施政核心任務之一，將持續透過聯合稽查與後續追蹤機制，確保民眾反映事項獲得具體處理，守護鄉親健康與生活環境。