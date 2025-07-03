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長壽又健康秘訣曝！醫揭人瑞飲食法：多吃「這類食物」

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲有些人能健康活到90歲以上，仍行動自如、思緒清晰，關鍵可能不只是基因，而是每天「怎麼吃」。（圖／pixabay）

文／CTWANT

世界最長壽的人都這樣吃！復健科醫師王思恒分享，長壽人口密度最高的藍區（Blue Zones）居民，之所以如此健康，關鍵在於以植物為主的飲食、攝取豐富多酚（具抗氧化、抗發炎等功效）、大量日常活動、緊密的社群支持，以及低壓力生活。他也建議多吃深綠蔬菜、豆類、水果，用橄欖油烹調，並飲用綠茶或黑咖啡，實踐藍區的長壽飲食法。

王思恒醫師在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文，深入探討了「藍區飲食」的長壽秘密。文章首先解釋了什麼是藍區，也就是全球5個長壽人口密度最高的地區，包括日本沖繩、義大利薩丁尼亞、希臘伊卡利亞、美國加州的洛馬琳達，以及哥斯大黎加的尼科亞。這些地區的長者不僅普遍活過90歲，還很少罹患糖尿病、心臟病或失智症，身體硬朗且思路清晰。

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王思恒進一步分析藍區居民長壽的關鍵因素。研究指出，這些地區的居民擁有幾個重要的共通點：他們以植物為主的天然飲食為主，攝取大量「多酚」——這種天然植物中的抗老分子對健康極為有益；此外，他們的生活方式中包含大量的身體活動，如走路、種田或日常勞作；同時，他們擁有強烈的家庭與社群支持，並保持穩定的作息、樂觀的心態，以及低壓力的生活型態。

（圖／翻攝自Facebook／一分鐘健身教室）

▲藍區人的飲食上以植物為主，且攝取大量的「多酚」。（圖／翻攝自Facebook／一分鐘健身教室）

文章中特別解釋了「多酚」的定義及其對人體的功效。多酚（Polyphenols）是植物中的天然抗老物質，在人體內具有多種健康效益：它能抗氧化，中和自由基，減少細胞老化；抗發炎，抑制慢性發炎，降低心血管與腦部病變的風險；保護DNA與端粒，延緩細胞衰老並穩定基因表現；促進腦部健康，改善血流並減少認知退化；調節腸道菌相，增加益菌、減少害菌，從而提升免疫功能；此外，多酚還能啟動自噬與修復機制，促進細胞修復與清除老廢蛋白。

最後，王思恒提供了具體的飲食建議，幫助讀者實踐藍區的長壽飲食原則：

1.他建議每餐都應包含蔬菜，尤其是深綠葉菜、十字花科蔬菜或野菜。

2.以豆類作為蛋白質來源，例如黑豆、鷹嘴豆或毛豆。

3.用水果取代甜食，選擇芒果、藍莓、番木瓜（即通稱的木瓜）或葡萄等多酚含量豐富的水果。

4.烹飪時以橄欖油代替其他油脂，優先選擇冷壓初榨的橄欖油。

5.飲品方面則推薦飲用綠茶、草本茶或黑咖啡等天然飲料，這些都含有豐富的抗氧化多酚。

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