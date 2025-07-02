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雙颱下周若生成2條路北上！　恐逼台灣很近「殺個措手不及」

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝NOAA）

▲準木恩即將誕生，對台日都沒有影響。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

天氣可能有變化。時序即將進入夏季第二節氣「小暑」，來到颱風季，西北太平洋面開始熱鬧起來，天氣風險公司提醒，未來菲律賓附近的熱帶擾動有機會發展，有2條路徑可能，第一條是翻過呂宋島後北轉，靠近台灣或福建沿岸，降雨較明顯，另一條則是停留在原地發展，再往台灣東方海域前進。

天氣風險公司氣象主播歐宗學預報，周末天氣可能會稍微有點變化，主要是菲律賓呂宋島附近的熱帶擾動有機會發展，並且逐漸向北移動，目前預報模式對它的預測結果仍然相當分歧，大致有2種可能：

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第一種，熱帶擾動逐漸翻過呂宋島後，在南海東北部增強並且北上靠近廣東、福建沿岸或是台灣海峽南部，如果是這種路徑，周末到下周前半段（5至8日）它的外圍偏南風水氣就會逐漸湧入台灣附近，降雨增加的情況會比較明顯，甚至還要觀察北上的路徑會不會更進一步靠近台灣。

▼98W未來成颱、路徑預報分歧大，可能靠近台灣。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝NOAA）

第二種，熱帶擾動繼續停留在呂宋島以東發展，周末逐漸向台灣以東、琉球以南海域靠近，然後下周來到琉球以南海域後，需再進一步觀察有沒有調頭靠近台灣的機會。如果是這樣的路徑，下周仍會因為擾動逐漸北上、高壓略為東退關係，造成午後雷雨增多，但降雨會比第一種路徑相對要少很多。

至於熱帶性低氣壓（TD05）則是有機會先行發展為輕度颱風，也就是今年第3號颱風「木恩」，未來路徑應該會是沿著高壓弱點北上，然後在日本東南方海面就逐漸往東北偏轉遠離，對台灣天氣沒有影響，也不會接近日本造成日本的天氣變化。

針對新發展的低壓98W，民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，歐美德三家主流模式「預報大對決」，各國持續不同調、差距相當大，可見這次低壓帶預報難度很高。主要因為98W結構依舊不穩定，影響各家模式的判斷及運算，出現預測一報一改、路線不同調，甚至像歐洲模式，連颱風都沒報出來的狀況。

台灣颱風論壇認為，在模式毫無共識的情形下，要定論颱風後續不可能的，等未來一、兩天98W有點完整的樣子之後，會比較有明確的結論，只不過，萬一到時候到結論是會來，那98W非常可能已經離台灣陸地很近，「有可能會被殺個措手不及，大家可以先預作一點最壞打算。」

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