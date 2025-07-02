屏東2人確診日本腦炎　衛生局：落實防蚊+幼兒接種疫苗

▲豬舍掛蚊燈。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

衛生福利部疾病管制署昨(7/1)日公布5例日本腦炎確定病例，其中2例為屏東縣個案，個案一為60多歲男性、個案二為50多歲女性，平時主要活動於崁頂、高樹及鹽埔鄉，皆經醫院通報及採檢確診；平日活動地點皆以住家周圍為主，住家附近有豬舍及水田等高風險場所，且皆查無日本腦炎疫苗接種紀錄。

屏東縣政府衛生局已針對個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾之衛教宣導及請醫療院所通報，請民眾落實防蚊並按時攜帶家中幼兒接種疫苗。

衛生局表示，台灣每年5至10月為日本腦炎的流行季，其中6至7月為流行高峰，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，民眾應儘量避免於高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

衛生局提醒，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，幼兒出生滿15個月應接種第1劑、間隔12個月接續接種第2劑，目前仍有少數即將就讀小學的幼兒未完成日本腦炎及其他常規疫苗接種，呼籲家長主動檢視幼童的預防接種紀錄(兒童健康手冊)，如有缺漏劑次，請把握暑假期間帶家中寶貝至各地衛生所或合約院所將疫苗補齊，以避免因感染傳染病衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。

相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或屏東縣政府衛生局官方網站(https://www.ptshb.gov.tw)查詢，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）或衛生局防疫專線(08-7380208)洽詢。