台灣鯛首度外銷新加坡　陳亭妃：開拓市場是我們共同責任

▲台灣鯛正式揚帆出海，民進黨立委陳亭妃強調，這不僅是地方產業的突破，更是中央、地方齊力開拓國際市場的具體成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣鯛正式揚帆出海，寫下拓展新南向市場的新篇章！台南市政府與台南漁產運銷公司攜手，2日舉辦「台南鮮鯛 新星向榮」外銷新加坡封櫃記者會，宣佈首批5公噸台灣鯛正式啟運出口新加坡，民進黨立委陳亭妃強調，這不僅是地方產業的突破，更是中央、地方齊力開拓國際市場的具體成果。

台南市為全台台灣鯛的養殖大本營，產量、面積、產值三冠王，過去外銷重心集中於美國。然而，隨國際貿易局勢變動，美方近期又調升部分進口關稅，使台灣鯛面臨市場風險。陳亭妃直言：「我早在立法院就已提醒農業部長，不能再讓台灣鯛只靠美國市場。」她指出，當時質詢重點不只是關稅問題，更著眼於冷鏈升級與加工出口的長期佈局。

「雞蛋不能放在同一個籃子裡，拓展多元市場是我們共同的責任。」陳亭妃語氣堅定表示，新加坡此次成功下單，充分證明台灣鯛無論是冷鏈技術還是食品加工品質，都已具備國際競爭力。尤其新加坡對食品安全與物流管控要求極高，此次突破別具指標性。

她強調，這項成績背後絕非一蹴可幾，從產地升級、加工場現代化到冷鏈運輸的全程溫控，都是多年來中央與地方共同努力的政策累積成果。尤其她在立法院推動的冷鏈補助與加工升級方案，讓漁民不再只是賣原料魚，而是能提供高附加價值的分切產品與即食食品，真正提高外銷競爭力。

「我們的目標不只是讓魚養得好，更要讓漁民賣得好！」陳亭妃強調，未來將持續監督與推動農業部擴大冷鏈基礎建設、強化出口補助，並在地方積極協助產業轉型升級，讓台南優質水產品在全球市場佔有一席之地，「讓世界看見台南，吃到最好的台灣鯛！」