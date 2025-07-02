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大而美法案通過　川普：將迎來爆炸性經濟成長

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）力主的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）今天在聯邦參議院驚險通過。川普隨即發文表示，這項法案將讓美國人民享有減稅、更高薪資與收入，並加強邊境安全及軍事力量，預告美國將邁向「爆炸性經濟成長」。不過，國會預算處（CBO）分析指出，參院版法案恐導致國債暴增3兆3000億美元，並削減醫療保險覆蓋範圍。

經過數日密集協商和45次修正案表決，參議院今天中午終於以51比50的票數通過這項龐大的法案。由於共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、保羅（Rand Paul）及柯林斯（Susan Collins）與全體民主黨議員投下反對票，在贊成與反對票各50票的情況下，共和黨籍副總統范斯（JD Vance）投下關鍵一票，使法案得以通過。

川普隨後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，強調這是一項全民法案，將為美國人民帶來永久減稅、加強醫療補助與社會安全福利，並承諾清除浪費及濫用行為。他呼籲共和黨眾議員團結一致，在7月4日國慶假期前完成法案簽署。

**法案通過程序艱難　眾院恐面臨挑戰**

法案下一步將送交聯邦眾議院審議。根據美國法律規定，法案需由眾議院與參議院通過一致版本，才可交由總統簽署成為法律。共和黨主導的眾議院在5月底已通過眾院版「大而美法案」，但必須接受參院版的大幅修改。CNBC報導指出，部分共和黨眾議員仍對法案可能增加赤字感到憂心，眾院表決恐面臨挑戰。

根據國會預算處（CBO）的最新分析，參院版法案在未來10年內將使赤字增加3兆3000億美元，高於眾院版的2兆4000億美元。此外，2034年將新增1180萬人失去醫療保險保障，高於眾院版預估的1090萬人。


川普重返白宮後，將「大而美法案」視為鞏固政治遺產的重要手段。法案核心內容包括延長川普第一任期的減稅政策，兌現他去年競選時承諾的小費與加班費免稅政見，並提供邊境安全及國防資金。部分支出削減則來自醫療補助（Medicaid）開支，這也引發民主黨和民間團體的強烈批評。

川普在貼文中高呼：「我們正邁向嶄新的美國黃金時代！」但外界對法案的財務影響與社會代價仍存在高度爭議。接下來眾議院的表決結果將成為焦點。

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