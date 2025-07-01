紅肉、白肉火龍果怎麼分？農糧署曝「外觀差異」　不切就能知道

▲紅肉火龍果與白肉火龍果的外觀有明顯區別。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

東部火龍果正值盛產期，農糧署呼籲，民眾把握時機品嚐這顆「東部紅寶石」。火龍果除熱量低、富含膳食纖維外，還是少數蛋白質含量較高的水果。紅肉、白肉與雙色火龍果不僅口感各異，外型與營養特色也大不相同，是夏季消暑又健康的優選水果。

台灣東部約有206公頃專門栽培火龍果，得天獨厚的無污染環境與氣候條件，使果實品質特別優良。火龍果為仙人掌科植物，夜間開花，分為紅肉與白肉兩大類，皆含豐富維生素、礦物質與水溶性膳食纖維，有助於腸道健康。

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雖然紅白肉火龍果外型相近，但農糧署提到，紅肉、白肉的細節特徵大不同，其中紅肉火龍果偏圓潤、短鱗片呈現活潑風格，白肉品種則偏橢圓、鱗片修長且帶嫩綠，氣質典雅。近期流行的雙色火龍果，融合兩者口感，果肉由白至紅漸層，視覺與味覺雙重享受。

雙色火龍果因果肉顏色層次分明而廣受青睞，不僅結合紅肉的香甜與白肉的清爽，外觀夢幻如調色盤。7至9月為產季高峰，農糧署鼓勵消費者趁機嚐鮮，體驗不同於以往的火龍果風貌，刷新對這項水果的想像。

挑選火龍果時，可觀察三大重點：一看果型是否渾圓飽滿，二查表皮是否無擦傷、蟲害與裂痕，三觸鱗片是否鮮嫩無枯萎。掌握這些小技巧，就能挑選到品質上乘的火龍果，輕鬆享受東部紅寶石的健康魅力。