小資女月薪4萬！拿3萬6投資虛幣　警「2個問題」保她辛苦錢

▲員警苦勸楊姓女子，錢一旦轉出去就拿不回來。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名30多歲楊姓上班小資女，深信虛擬貨幣獲利豐厚，將剛領到4萬薪水的9成、36000元轉匯購買虛擬幣，警方獲報趕往勸阻，並掛保證百分百是詐騙，但深陷詐團話術的楊女，不論行員及員警怎麼勸導，她始終不認為自己被騙，直到員警問她，什麼是虛擬貨幣嗎？如何進行買賣投資？把被害人問的啞口無言後，這才才驚覺受騙，立即放棄匯款。

▲經檢視楊女手機內容更確定此為詐騙集團假投資真詐財的陷阱。（圖／桃園警分局提供）

25日13時40分許，桃園警察分局同安派出所接獲轄區金融機構通報，民眾有異常匯款狀況，巡佐張子鴻及警員林瑋立即趕抵現場了解。面對員警詢問，被害人楊女表示匯款3萬6000元是要買東西，再追問卻回答不出要買什麼。

員警發現被害人楊姓女子從事服務，剛領薪資就立即要將9成薪水轉匯，勸導她切勿相信不實訊息，輕易將血汗錢投入詐騙陷阱。後經確認，被害人已陷入詐騙集團假投資真詐財的陷阱，匯款欲投資虛擬貨幣。但不論行員及員警怎麼勸導，她始終不認為自己被騙，直到員警問她知道何為虛擬貨幣？如何進行買賣投資和操作？把被害人問的啞口無言，藉此向其說明詐騙集團利用民眾對於投資理解程度不足，引誘被害人踏入陷阱，被害人此時才驚覺，立即放棄匯款。